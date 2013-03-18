«Хавер» отрезал от цивилизации множество деревень. Люди не могут попасть ни на работу, ни даже в аптеку

Новости Беларуси. Если в городах и на магистралях снежная проблема практически решена, то многие деревни до сих пор отрезаны от цивилизации. Местные жители не просто не могут выехать на работу, но даже дойти до магазина.

Справиться со снежной стихией самостоятельно жители деревни Ельницы попросту не смогли. Пройти, например, по улице Лесной можно разве что на тракторе или на лыжах. Сегодня сугробы практически в человеческий рост — привычная картина для местных жителей.

О своём «личном апокалипсисе» Елена говорит буквально со слезами на глазах. Для неё нашумевший «Хавер» стал непреодолимой преградой. Три дня женщина пыталась выбраться из «снежного плена». Дома лишь больная мать. Но доехать даже в магазин за лекарствами просто невозможно. Как оказалось, помощи ждать тоже неоткуда.

Елена Былино, жительница деревни Ельницы:

Я звоню каждый день, обращаюсь во все службы. Обращаюсь в наш сельский совет, ДРСУ областное, районное, МЧС.

Похожая ситуация на всей улице. Но почему-то даже заказанные местными жителями тракторы обходили «несчастливую» дорогу стороной. Мол, за этот участок город ответственности не несёт. Правда, приезд нашей съёмочной группы поводом к действию всё-таки стал. Дозвонились мы и до председателя Новодворского сельсовета. Он нас заверил: ситуация под контролем. Территории-то немаленькие. Расчистить попросту не успевают.

И, действительно, основные улицы Ельницы всё-таки попали под пристальный взгляд дорожников и местного сельсовета. Галина Михайловна признаётся: водителей тракторов уже называют «местными спасателями».

Галина Полякова, жительница деревни Ельницы:

Ворот наших не было видно, и дороги тоже не было видно. Куда только соседи ни звонили, ни обращались!

Николай Шапутько, тракторист:

Уже второй день здесь расчищаем, тяжело.

Что и говорить, по белорусским посёлкам и деревням «Хавер» прошёлся основательно. Некоторые до сих пор остаются отрезанными от цивилизации. Деревни Лецковщина, Горошки, Цесино. И это далеко не весь список. К слову, тут свою помощь предлагают представители «Красного креста», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Русаков, главный специалист по подготовке и реагированию на чрезвычайные ситуации Белорусского общества красного креста:

2-3 часа – максимальный срок, когда мы можем быть на месте по запросу. Так, например, сегодня мы связывались с Воложиным, пришла информация, что там несколько деревень отрезаны.