В 2012 году зарплаты ниже миллиона у белорусов не будет, пообещали в Правительстве

Новости Беларуси, Минск. Цены на бензин в ближайшее повышаться не будут. Слухи опровергли на совместном заседании обеих палат Национального собрания. Членам Правительства депутаты и сенаторы задали более полусотни вопросов. Среди них – строительство жилья, цены на продукты и прогнозы на предстоящий год.

В конце месяца, во время сессии, в овальном зале проходит встреча парламентариев и членов Правительства. У одних накопились вопросы, у других есть ответы. Сегодня дискуссия была как никогда активной.

Больше всех досталось министру торговли. Депутаты засыпали Валентина Чеканова вопросами о сыре. Ценники на него кое-где уже обогнали стоимость мяса. Министра торговли парламентарии попросили разобраться, посоветовали лично отправиться на производство и в магазин и выяснить, кто все-таки накручивает цены.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

На этот товар, о котором вы говорите, есть торговая надбавка – 22%. На любой сыр, в том числе поступающий в магазин, больше 22% торговля не накручивает.

Анна Лаврукевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Надо по цепочке посмотреть, на каком этапе эта цена так сильно возрастает.

Строительство и кредиты. Вице-премьер признается: льготное жилье будет строиться. Только не в тех объемах, что раньше. Вместе с тем очередники, которые уже заключили договоры с банком, смогут получить жилье с господдержкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слухи о том, что цены на топливо с 1 декабря вырастут, опровергли. Но сам факт увеличения в Правительстве не исключают. Все-таки, стратегический продукт. Низкие цены чреваты вывозом горючего из страны.

Сергей Румас заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Как вы знаете, неделю назад Правительство увеличило срок с 5 до 8 дней, когда граждане могут на своих автомобилях выезжать за границу, но не скажу, что это сильно изменило ситуацию на автомобильных заправках на границе. Изменения цен в декабре, «Белнефтехим» внес такие предложения, Правительство рассматривает, пока никакого решения не принято.

Уже в следующем году зарплаты ниже миллиона не будет. Реальные денежные доходы белорусов в 2012 году вырастут. Увеличатся они, по прогнозам Правительства, за счет роста производительности труда, зарплаты и соцподдержки.

Совет Министров ожидает, что ВВП Беларуси вырастет на 5-5,5%. Республика рассчитывает привлечь около $4 млрд прямых иностранных инвестиций. И, конечно, экспорт. Существенную поддержку бюджету окажут цены на газ. Свою лепту в пополнение золотовалютных резервов внесут средства от продажи акций «Белтрансгаза».

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Насколько я знаком с позицией «Газпрома», они не намерены растягивать этот срок. Я думаю, что на следующей неделе деньги уже могут поступить. Эти средства полностью будут направлены в состав ЗВР.