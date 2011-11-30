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Глава Администрации Президента Республики Беларусь Владимир Макей встретился с работниками Минского часового завода

30 ноября 2011 16:37
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Новости Беларуси, Минск. Владимир Макей возглавляет одну из семи межведомственных групп, которые всю эту неделю проводят масштабный мониторинг работы местной власти с обращениями граждан.

Здесь ведра всегда наготове. И люди  уже кричали во всю Ивановскую. Жители  целой улицы с одноименным названием  в поселке Околица буквально под Минском три года живут в страхе, что им  вот-вот отключат воду.

В 2009-ом воду уже отключали. Люди черпали ее из родника, возили из ближайших колонок. Потом улицу временно подключили к водонапорной башне в Раубичах. Но, оказалось, мощности у нее на всех не хватает. Люди по всем инстанциям просят построить им свою скважину. 

Вячеслав Попов:
Затягивается как проектирование, так и строительство. 

Потеряв надежду, что проблему решат на местах, работница Минского часового завода просила за целую улицу – воспользовалась приемом по личным вопросам в рамках мониторинга. Глава Администрации Президента Владимир Макей был несколько удивлен подходом местных чиновников к сути проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, глава Администрации Президента  Республики Беларусь:
Запросить всю информацию из Минского райисполкома, второе – нужно немедленно встретиться с людьми и объяснить ситуацию. Третье – если они действительно будут отключать, то пусть внесут конкретные предложения по решению проблем. Мы дадим оценку действиям или бездействиям.
 
Вопросов было много: от жалоб на работу системы ЖКХ, здравоохранения и судебно-правовой системы до более приземленных. Так, работники  пожаловались, что  автобусный маршрут, на котором они сегодня добираются до завода, хотят отменить. Многим придется кварталы идти пешком. С проблемой также поручено разобраться.

Помощи просили в получении льготных кредитов, в заключении договоров с подрядчиком на строительство.

Людмила Жук:  
Строительство нашего дома они могут начать только во втором квартале 2013 года.

Присутствие на приеме представителей  местной власти позволило этот вопрос  сразу снять, что называется, с повестки. Оказывается, договоры уже подписаны, решен вопрос и с кредитами. Людей просто не поставили в известность.

И в целом, приемный день показал – большинство проблем можно было  бы решить и раньше, если бы местные чиновники были к людям внимательнее.

# общество # Белоруссия

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