В 2012 году Беларусь увеличит экспорт программного обеспечения как минимум на 30%

По итогам прошлого года он возрос на треть и составил 215 миллионов долларов. А за пять лет стал больше почти в 10 раз.

Заказчики нашего Парка высоких технологий – компании из 56 стран мира. Что касается привлечения инвестиций, то сегодня в IT-технологии больше вкладывают иностранные организации. В прошлом году у парка появился еще один крупный партнер – Нидерланды. Активнее начал инвестировать белорусский бизнес.

Территория ПВТ будет застроена до конца 2013. Сейчас идет реконструкция бизнес-инкубатора и образовательного центра, которые сдадут в эксплуатацию в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Цепкало, директор администрации Парка высоких технологий:

Одно из направлений, которое мы также рассматриваем в качестве перспективного на ближайшее время, 2012-2015 годы, – это программирование для мобильных терминалов, то есть для смартфонов, для мобильных телефонов. Здесь у нас потенциал тоже достаточно велик и мы планируем двигаться в этом направлении.