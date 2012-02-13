Фотоконкурс «Человек читающий» объявила центральная библиотечная система Полоцка

Работы различных жанров – художественные, репортажные, будут приниматься до августа, а в День библиотек – 15 сентября назовут имена победителей. Все они получат призы, а их работы украсят библиотечные залы. И, судя по количеству читателей, искать героев фотографам не составит труда.

Читателей меньше не становится, меняются только их интересы. Молодежь больше пользуется электронными и аудиокнигами, но и традиционная не уступает лидерства. Этому подтверждение – Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая завершила свою работу накануне. Ее посетителями стали тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.