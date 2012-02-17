В 2011 году в Беларуси издано около 11 тысяч наименований книг, общий тираж – более 30 млн экземпляров

Новости Беларуси. 2012 год, объявленный в Беларуси Годом книги, должен стать для Министерства информации прорывным по всем направлениям. В ведомстве подводили итоги за прошлый год и озвучили планы на текущий.

Как отметил министр информации Олег Пролесковский, в последние годы для страны характерно сокращение объемов книгоиздания на бумажных носителях. И это мировая тенденция. При этом, по количеству книг на душу населения Беларусь опережает некоторые европейские страны.

В 2011 году у нас издано порядка 11 тысяч наименований книг. Общий тираж превысил 30 миллионов экземпляров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

У нас одна из самых читающих наций на постсоветском пространстве. мы с Россией издаем где-то по четыре книжки на одного жителя. Мы очень прилично представлены на уровне Европы и мира. Я всех призываю помнить об этом, читать книги. Не важно, как эти книги будут изданы. На бумаге или на планшете вы будете читать, но их надо читать.