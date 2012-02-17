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Молодежный IT-инкубатор в Минске приглашает начинающих бизнесменов поделиться идеями

17 февраля 2012 05:16
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Конкурсный отбор проектов продлится до 20 марта. Основные критерии – актуальность, инновационность и желание развивать свое дело.

Победители объединятся в IT-инкубаторе. Здесь молодым и перспективным помогут создать оптимальные условия для развития бизнеса, предоставят компакт-офис и услуги профессионалов.

Всего в настоящее время на базе Молодежного инкубатора малого предпринимательства функционирует 45 предприятий, в том числе в сферах туризма, искусства и строительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Hi-Tech # Государственная политика в сфере предпринимательства

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