В период заморозков в Беларуси произошло 15 случаев отключения отопления и около 35 – воды

До окончания отопительного периода в Беларуси проблем с нехваткой топлива или с доставкой его на теплоисточники не будет. Это отметили в Министерстве ЖКХ.

Не стоит волноваться автовладельцам и пешеходам. В запасниках коммунальщиков осталось более 200 тысяч тонн песчано-соляной смеси. В период крупных снегопадов её расходуют до 8 тонн в сутки. Кроме того, тысячи единиц спецтехники в любой момент готовы приступить к работе.

Продолжается очистка кровель зданий от снега и льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период заморозков в Беларуси произошло всего 15 случаев отключения отопления и около 35 – воды. Все неполадки были оперативно устранены.