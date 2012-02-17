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В период заморозков в Беларуси произошло 15 случаев отключения отопления и около 35 – воды

17 февраля 2012 05:23
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До окончания отопительного периода в Беларуси проблем с нехваткой топлива или с доставкой его на теплоисточники не будет. Это отметили в Министерстве ЖКХ.

Не стоит волноваться автовладельцам и пешеходам. В запасниках коммунальщиков осталось более 200 тысяч тонн песчано-соляной смеси. В период крупных снегопадов её расходуют до 8 тонн в сутки. Кроме того, тысячи единиц спецтехники в любой момент готовы приступить к работе.

Продолжается очистка кровель зданий от снега и льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В период заморозков в Беларуси произошло всего 15 случаев отключения отопления и около 35 – воды. Все неполадки были оперативно устранены.

# общество # Погода # Погода в Беларуси # Белоруссия

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