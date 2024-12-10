В 1 сантиметре малахита – до 100 оттенков зеленого. Показываем редкие экспонаты из музея землеведения БГУ

Валентина Смолякова, заведующий музеем землеведения БГУ:

К нам приехал преподаватель из БГУ, он так увлек нас, что мы все хотели поступить в БГУ, хотели поступить на факультет географии. Обучение было самое интересное из всех факультетов БГУ, мне кажется. Практики дальние. Я побывала и на Кольском полуострове, в Крыму, на Кавказе, по всей Беларуси. Я действительно нашла то, о чем мечтала. И главное, что мы природу познали.