В 1 сантиметре малахита – до 100 оттенков зеленого. Показываем редкие экспонаты из музея землеведения БГУ

Валентина Смолякова с детства интересовалась камнями. Она часами играла с ними, увлеченно рассматривая уникальные формы и цвета. Спустя годы исследование самоцветов и минералов стало ее призванием.
Валентина Смолякова с детства интересовалась камнями. Она часами играла с ними, увлеченно рассматривая уникальные формы и цвета. Спустя годы исследование самоцветов и минералов стало ее призванием.
Валентина Смолякова, заведующий музеем землеведения БГУ:
К нам приехал преподаватель из БГУ, он так увлек нас, что мы все хотели поступить в БГУ, хотели поступить на факультет географии. Обучение было самое интересное из всех факультетов БГУ, мне кажется. Практики дальние. Я побывала и на Кольском полуострове, в Крыму, на Кавказе, по всей Беларуси. Я действительно нашла то, о чем мечтала. И главное, что мы природу познали.
Окончила геолого-географический факультет, Валентина уже более 40 лет предана любимому делу. После учебы она по распределению работала учителем географии в школе, а затем вернулась в родной университет. Уже много лет возглавляет музей землеведения, который в 2024 году отметил 90 лет со дня основания. Сегодня в его коллекции более 25 000 редких экспонатов.
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