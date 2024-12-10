Пять новых специальностей откроют в БГТУ – ректор рассказал подробности

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Игорь Войтов, ректор Белорусского государственного технологического университета: Университет обучает в настоящее время около 12 тысяч студентов и учащихся. Еще около 16 тысяч человек ежегодно повышают квалификацию. У нас пять колледжей в структуре и в целом 8 филиалов. Для того чтобы экономика нашей страны развивалась активнее. Среди студентов – около 600 иностранцев из 32 стран.

В следующем году БГТУ готовится отметить 95-летие. Это один из старейших белорусских вузов, история которого началась 1 июня 1930 года. На основе лесного факультета Белорусской государственной сельхозакадемии был создан Лесной институт. Причем находился он тогда в Гомеле. И готовил инженерные кадры для лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Игорь Божелко, заведующий кафедрой технологии деревообрабатывающих производств, экодомостроения, дизайна мебели и интерьера Белорусского государственного технологического университета:

В БГТУ ребята работают в формате «производство-наука-образование». В тесном сотрудничестве с предприятиями. Уже начиная с первых курсов они проходят практику, делают реальные заказы. Помимо этого, студенты занимаются научной деятельностью, совместно с преподавателями разрабатывают новые материалы, технологии.

Игорь Войтов:

В следующем году открываем пять новых направлений. Первое связано с беспилотной техникой. Вторая специальность – технологии производства высокоэнергетических веществ. Специальность по подготовке химических технологий переработки кожи и меха. Также мы будем готовить направления, связанные с прикладными направлениями химии и физики.