Бизнес боится брать на работу женщин с детьми? Предприниматель рассказал, на что работодатели обращают внимание

Хранительница домашнего очага и семейных ценностей, заботливая мама и любящая жена, строгий руководитель и ответственный работник – все это о современной белорусской женщине. О том, какая все же она, та самая современна женщина, в чем их сила и слабость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Есть мнение, что некоторые работодатели относятся к женщинам с маленькими детьми с некоторой опаской. Вы как руководитель, у вас есть в подчинении женщины, у которых двое и более детей? Идите к ним как-то навстречу, предлагаете решать какие-то проблемы, какие-то плюшки есть для таких женщин?