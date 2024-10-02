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Бизнес боится брать на работу женщин с детьми? Предприниматель рассказал, на что работодатели обращают внимание

02 октября 2024 13:00
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Хранительница домашнего очага и семейных ценностей, заботливая мама и любящая жена, строгий руководитель и ответственный работник – все это о современной белорусской женщине. О том, какая все же она, та самая современна женщина, в чем их сила и слабость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Есть мнение, что некоторые работодатели относятся к женщинам с маленькими детьми с некоторой опаской. Вы как руководитель, у вас есть в подчинении женщины, у которых двое и более детей? Идите к ним как-то навстречу, предлагаете решать какие-то проблемы, какие-то плюшки есть для таких женщин?

Бизнес боится брать на работу женщин с детьми? Предприниматель рассказал, на что работодатели обращают внимание-2

Руслан Кулаковский, бизнесмен:
Естественно, есть работницы с несколькими детьми. Есть ситуации, когда неожиданно может заболеть ребенок. По большому счету любое предприятие должно уметь проходить стресс-тест и иметь запасной вариант развития событий на случай болезни ребенка, сотрудника и не должно быть тупиковых ситуаций в бизнесе – так должна быть отстроена система. Когда мы принимаем на работу сотрудника, у которого два ребенка, мы, естественно, уточняем их возраст, потому что чем меньше дети, тем чаще они болеют. Во-вторых, возможность, чтобы с ними кто-то посидел. У многих есть бабушки, которые могут с ними посидеть. В таком случае сотрудник гарантирует, что если ребенок уходит на больничный, то он выходит на работу, есть возможность на кого-то оставить его. Это проговаривается. Для бизнеса это очень существенный фактор: стабильность сотрудника, его присутствие на работе. Если сотрудник не может гарантировать, что на кого-то может оставить ребенка, мы в таком случае подразумеваем ее трудоустройство с тем, что она может в любой момент уйти на больничный. В таком случае у нее должна быть замена.

# Наталья Надольская # Михаил Свито # Руслан Кулаковский

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