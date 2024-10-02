Дворец Независимости снова принимает гостей

Погрузиться в атмосферу деловых встреч, побывать в залах, где проходят совещания, кадровые дни и международные встречи. 2 октября Дворец Независимости с экскурсией посетили работники и ветераны органов финансовых расследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их работа направлена на обеспечение экономической безопасности государства. Это подразделение Госконтроля создано чуть более 30 лет назад и за это время накоплен значительный опыт и разработаны эффективные методы борьбы с преступлениями. Сегодня приоритетом является выявление правонарушений в сфере бюджетного формирования и коррупции.

Валерий Щербун, заместитель начальника УДФР КГК Беларуси по Минской области и Минску:

Наша страна находится в условиях, наверное, той же перманентной гибридной войны. Различные вызовы, угрозы мировые заставляют и нас смотреть на те процессы, которые происходят в мире. Быть готовым к тем вызовам, которые, возможно, предстоят.

На экскурсию сегодня пригласили и представителей общественного объединения ветеранов комсомола Бобруйского района. У них также была возможность заглянуть практически в каждый из залов Дворца Независимости. Первый в маршруте – самый вместительный. Участниками торжеств, проводимых под этими сводами, могут стать до тысячи человек. Не обошли стороной и Зеленую комнату. Именно в ней в 2015 году проходили переговоры Нормандской четверки.

Валентина Алимбочкова, учитель средней школы № 25 Бобруйска:

Эмоции просто захлестывают. То, что видела по телевизору, теперь вижу воочию. Знаю, что здесь проходят очень ответственные заседания. И я, конечно, под большим впечатлением. Чувствую прямо себя соучастником этих событий. Все хочу рассмотреть, запомнить, сфотографировать, показать дома семье, детям.

Виктор Морозов, председатель Центрального совета Республиканского общественного объединения ветеранов органов финансовых расследований:

Много мы видим по телевидению, телерепортажах о Дворце. Это такие поверхностные, внешние впечатления. Было ощущение, и оно уже сегодня подтвердилось, что здесь невероятная красота, грандиозность. И первые шаги по Дворцу Независимости подтверждают это.