Узнал, можно ли вырастить растения на Луне. Юный лицеист завоевал бронзу на международном конкурсе

Продолжаем говорить об окружающем нас мире вместе с гостями «Нового утра» на РТР-Беларусь. Лицеист из Гродно завоевал бронзу на международном конкурсе в Тунисе в номинации «Жизнь и биология». Его проект о микроорганизмах был признан одним из лучших.

Арсений Новик, учащийся Лицея № 1 имени академика Ю. М. Островского г. Гродно:

Мой путь начался с города Гродно, с районного экологического центра. Там я узнал про Республиканский центр экологии и краеведения и решил попробовать. Нравилась химия, биология. Особенно биология и космос. Вот я пришел к Ивану Анатольевичу, мы с ним сели и долго-долго разговаривали, как сейчас помню. Так появилась тема проекта, сама идея, поиск бактерий, модифицирующих имитацию лунного реголита для выращивания растений в системах жизнеобеспечения.

Мы пока провели опыт над пшеницей, результаты достаточно впечатляющие. Надземная часть нашего опыта превосходит наш контроль. Опыт с добавлением нашего биоудобрения. Биоудобрение, которое стимулирует рост растений в малоплодородной почве. В нашем случае это лунный реголит. Мы будем создавать свою искусственную атмосферу, без микроорганизмов там мы не справимся.