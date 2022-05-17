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«Я рада участвовать». В Могилёвском районе высадили плодовые деревья в рамках акции «Сады надежды»

17 мая 2022 13:49
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Новости Беларуси. Сад из плодовых деревьев заложили в Могилевском районе. Там на десятилетия останется память об акции «Сады надежды», которая проходит по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я рада участвовать». В Могилёвском районе высадили плодовые деревья в рамках акции «Сады надежды»-1

Каждый год в ее рамках появляется несколько десятков новых фруктовых посадок. Яблони выбраны не случайно. Это не только символ благосостояния, плодородия нашей земли, мира, но и Победы в Великой Отечественной войне. Саженцы – подарок от местного сельхозпредприятия и частного предпринимателя Мостокской средней школе.  

«Я рада участвовать». В Могилёвском районе высадили плодовые деревья в рамках акции «Сады надежды»-4

Алена Патенко, учащаяся Мостокского учебно-педагогического комплекса:  
Я рада участвовать в такой акции, что где-то на территории моей родной школы останется какой-то след от меня. В дальнейшем я собираюсь учиться, и мне будет приятно возвращаться сюда снова и снова, наблюдать за посаженными мною яблонями.  

«Я рада участвовать». В Могилёвском районе высадили плодовые деревья в рамках акции «Сады надежды»-7

Сергей Измер, директор Мостокского учебно-педагогического комплекса:  
Для них это интересно и привычно. Дети постоянно помогают своим родителям в домашнем хозяйстве. Бабушкам, дедушкам, которые проживают рядом. Мы очень часто оказываем помощь нашему Любужскому лесничеству в посадке леса. Школа несколько раз участвовала в районных акциях, тоже по посадке леса, по созданию парков.  

«Я рада участвовать». В Могилёвском районе высадили плодовые деревья в рамках акции «Сады надежды»-10

Сад на территории учебного комплекса – это еще и своего рода аграрная лаборатория. Результаты ее работы будут представлены на детском экономическом форуме, на котором ребята покажут проект по садоводческому делу.  

# Благотворительная акция # общество # Алена Патенко # Сергей Измер # Фотофакт

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