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Уже в седьмой раз в столице открывает сезон бал православной молодёжи

27 января 2015 14:08
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От полонеза до русской кадрили. Более 30 танцев на одном дыхании. Уже в седьмой раз в столице открывает сезон бал православной молодёжи. По праву такой «светский» вечер можно считать международным. Как называется, «позажигать» на паркете приезжают молодые люди за тридевять земель.

Они привыкли двигаться в ритме зажигательного блюза. Основы танго, грациозного женского вальса… Около 250 пар на протяжении нескольких месяцев упорно оттачивали элементы каждого движения.

В свое время Артема и Ольгу вальс закружил в семейную жизнь. Сегодня они виртуозы различных танцев.

Бал православной молодёжи - это не только танцевальный марафон, но и школа отношений.

# общество # Религия # Фотофакт # Лидия Кац-Лазарева # Бал # Яна Леонович # Варде Дерранго # Молодёжь

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