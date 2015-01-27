От полонеза до русской кадрили. Более 30 танцев на одном дыхании. Уже в седьмой раз в столице открывает сезон бал православной молодёжи. По праву такой «светский» вечер можно считать международным. Как называется, «позажигать» на паркете приезжают молодые люди за тридевять земель.

Они привыкли двигаться в ритме зажигательного блюза. Основы танго, грациозного женского вальса… Около 250 пар на протяжении нескольких месяцев упорно оттачивали элементы каждого движения.

В свое время Артема и Ольгу вальс закружил в семейную жизнь. Сегодня они виртуозы различных танцев.

Бал православной молодёжи - это не только танцевальный марафон, но и школа отношений.