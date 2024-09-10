О чём писали в 90-е и что изменилось за 30 лет? Книгу «Суперпозиция. Параллельные миры» презентовали в Минске

Созидание и развитие против разрушения и деградации. Книгу «Суперпозиция. Параллельные миры» презентовали в Академии управления при Президенте. В ней подробно рассказывается и показывается, что сделано в Беларуси за 30 лет силами властей и что за эти годы стало с оппозицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автор, руководитель аналитического центра EcooM, в процессе работы над изданием собрал уникальные документы и архивные материалы, которых нет в свободном доступе. Это в том числе статьи из прессы середины 90-х годов, как государственной, так и оппозиционной. Газетные заголовки наглядно отражают, чем жила страна на этапе становления независимости, с какими серьезными сталкивалась вызовами, проблемами и как они решались на уровне государства.

Сергей Мусиенко, автор книги «Суперпозиция. Параллельные миры», руководитель аналитического центра ЕсооМ:

Удивительно читать про какую-то новацию, которую делало наше молодое государство, предложения Президента, проверять их через 30 лет, что произошло. Это такое незабываемое чувство, потому что практически не было ошибок. Импульс движения, который получила страна, был задан в эти начальные годы государственного строительства. То есть мы строили не только дороги. Мы строили систему безопасности, Вооруженных Сил, социальную защиту, образование, искусство, культуру. Мы строили все.

Автор сам был очевидцем и непосредственным участником многих политических событий, которые происходили в стране. Однако в основу издания легли не просто наблюдения, но факты и данные статистики разных лет. Работа над книгой велась в течение полугода. 10 сентября она поступила в продажу. Вместе с презентацией издания состоялся показ видеопроекта, а также открылась фотовыставка «Параллельные миры», по мотивам которой издана книга.