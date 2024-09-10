В Беларуси предлагают внести изменения в ПДД

Электросамокатчики станут водителями и не смогут передвигаться в пешеходных зонах. В Беларуси предлагают внести изменения в правила дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь они будут касаться лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Согласно проекту указа, их предлагают приравнять к водителям, а для транспортных средств установить ограничение скорости – 25 километров в час. Кроме того, люди на электросамокатах и прочих устройствах должны будут соблюдать те же требования и правила, что и велосипедисты. Например, им запретят передвижение по пешеходной зоне.

Виктор Ротченков, начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Беларуси:

Основной блок вопросов, который вызвал общественный резонанс, это пересечение с проезжей частью, будь то по пешеходному переходу, будь то по велопереезду. Предлагается водителям средств персональной мобильности и велосипедистам спешиваться и только в этом случае пересекать проезжую часть. За исключением случаев, когда велопереезд оборудован для регулирования велосипедистов и когда велосипедисты двигаются по краю проезжей части. Будь то оборудованная велодорожка либо, согласно правилам дорожного движения, им разрешено двигаться по краю проезжей части.

Необходимость нововведений подтверждается статистикой. Количество ДТП с участием людей на СПМ увеличилось на 70 %. Ознакомится, а также обсудить проект указа по внесению изменений в правила дорожного движения можно будет с 12 по 27 сентября на правовом форуме Беларуси.