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В Беларуси предлагают внести изменения в ПДД

10 сентября 2024 13:35
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Электросамокатчики станут водителями и не смогут передвигаться в пешеходных зонах. В Беларуси предлагают внести изменения в правила дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси предлагают внести изменения в ПДД-2

В первую очередь они будут касаться лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Согласно проекту указа, их предлагают приравнять к водителям, а для транспортных средств установить ограничение скорости – 25 километров в час. Кроме того, люди на электросамокатах и прочих устройствах должны будут соблюдать те же требования и правила, что и велосипедисты. Например, им запретят передвижение по пешеходной зоне.

В Беларуси предлагают внести изменения в ПДД-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Беларуси:
Основной блок вопросов, который вызвал общественный резонанс, это пересечение с проезжей частью, будь то по пешеходному переходу, будь то по велопереезду. Предлагается водителям средств персональной мобильности и велосипедистам спешиваться и только в этом случае пересекать проезжую часть. За исключением случаев, когда велопереезд оборудован для регулирования велосипедистов и когда велосипедисты двигаются по краю проезжей части. Будь то оборудованная велодорожка либо, согласно правилам дорожного движения, им разрешено двигаться по краю проезжей части.

Необходимость нововведений подтверждается статистикой. Количество ДТП с участием людей на СПМ увеличилось на 70 %. Ознакомится, а также обсудить проект указа по внесению изменений в правила дорожного движения можно будет с 12 по 27 сентября на правовом форуме Беларуси.

# Дорожное движение

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