Прямой эфир

В Финляндии в 2024 году резко выросли цены на древесину всех видов

28 февраля 2025 19:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Финляндии в 2024 году резко выросли цены на древесину всех видов. Некоторые наименования подорожали практически на 17-20 % и стали самыми высокими за всю историю. Сообщает Финский институт природных ресурсов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Финляндии в 2024 году резко выросли цены на древесину всех видов-2

Так, объем вырубки частных лесов в прошлом году составил около 65 миллионов кубометров. Нарастить добычу пришлось после прекращения импорта лесозаготовок из России. Общая нестабильная энергетическая ситуация в еврорегионе также сыграла свою роль в повышении цен на дерево. 

Нехватка газа вынудила финнов сжигать миллионы кубометров хорошего сырья для отопления. Но несмотря на то, что Финляндия обладает богатейшими лесными ресурсами, которые занимают 70 % территории страны, заготовщики торгуют втридорога, пока есть спрос.

# Финляндия

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники Федеральной торговой комиссии США займут пустующее здание USAID
28 февраля 2025 19:54

Сотрудники Федеральной торговой комиссии США займут пустующее здание USAID

В Молдове цены на услуги ЖКХ за 2024-й выросли больше чем на 13%
28 февраля 2025 17:09

В Молдове цены на услуги ЖКХ за 2024-й выросли больше чем на 13%

Фермеры Чехии и Словакии в знак протеста заблокировали тракторами границу
28 февраля 2025 17:09

Фермеры Чехии и Словакии в знак протеста заблокировали тракторами границу