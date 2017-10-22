«Уже можно передавать молодым свои знания и умения»: детская инфекционная больница отмечает 30-летие

Новости Беларуси. Детская инфекционная больница принимает поздравления по случаю 30-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти годы клиника пережила серьезную модернизацию. И сегодня по техническому оснащению она на самом высоком уровне.

Здесь работает одно из самых современных в стране отделений детской реанимации: именно сюда привозят маленьких пациентов для оказания экстренной помощи, причем не только из Минска. Каждый день врачи борются с самыми сложными инфекционными патологиями. Более 20 тысяч детей поступают в стационар ежегодно.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

За 30-летнюю историю десятки тысяч маленьких жителей столицы получили здесь высококвалифицированную профессиональную помощь. Самое главное, что здесь работают люди по призванию.

За 30 лет от властей города хотел бы высказать признательность за тот труд, терпение, внимание, порядочность и человеческие качества, которые присущи персоналу детской инфекционной клинической больницы.

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:

Уже сформирован коллектив, уже накоплен большой опыт, уже можно передавать молодым свои знания и умения. Для меня критерием является то, что уже целое поколение выросло, уже пришли дети наших сотрудников, пришли работать к нам врачами, медицинскими сестрами.