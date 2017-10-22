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«Уже можно передавать молодым свои знания и умения»: детская инфекционная больница отмечает 30-летие

22 октября 2017 12:23
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Новости Беларуси. Детская инфекционная больница принимает поздравления по случаю 30-летия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти годы клиника пережила серьезную модернизацию. И сегодня по техническому оснащению она на самом высоком уровне.

«Уже можно передавать молодым свои знания и умения»: детская инфекционная больница отмечает 30-летие-1

Здесь работает одно из самых современных в стране отделений детской реанимации: именно сюда привозят маленьких пациентов для оказания экстренной помощи, причем не только из Минска. Каждый день врачи борются с самыми сложными инфекционными патологиями. Более 20 тысяч детей поступают в стационар ежегодно.

«Уже можно передавать молодым свои знания и умения»: детская инфекционная больница отмечает 30-летие-3

Игорь Юркевич, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
За 30-летнюю историю десятки тысяч маленьких жителей столицы получили здесь высококвалифицированную профессиональную помощь. Самое главное, что здесь работают люди по призванию.

За 30 лет от властей города хотел бы высказать признательность за тот труд, терпение, внимание, порядочность и человеческие качества, которые присущи персоналу детской инфекционной клинической больницы.

«Уже можно передавать молодым свои знания и умения»: детская инфекционная больница отмечает 30-летие-6

Марина Соколова, главный врач городской детской инфекционной клинической больницы:
Уже сформирован коллектив, уже накоплен большой опыт, уже можно передавать молодым свои знания и умения. Для меня критерием является то, что уже целое поколение выросло, уже пришли дети наших сотрудников, пришли работать к нам врачами, медицинскими сестрами.

«Уже можно передавать молодым свои знания и умения»: детская инфекционная больница отмечает 30-летие-8

Сегодня эта больница является единственным в стране инфекционным стационаром. Медучреджение постоянно совершенствуется. К слову, в 2017 году в больнице появился современный аппарат магнитно-резонансной терапии. А в ближайшем будущем планируют открыть новый корпус стационара.

# общество # Больницы Минска # Фотофакт # Игорь Юркевич # Марина Соколова

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