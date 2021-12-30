Прямой эфир

Ігар Марзалюк: адыходзіць 2021 год. Год няпросты. Разам з тым мы здолелі акрэсліць стратэгію краіны на будучыню

30 декабря 2021 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги 2021 года подводит парламентарий Игорь Марзалюк в рубрике «В обстановке мира».

Время авторской журналистики в программе Новости 24 часа.

Ігар Марзалюк: адыходзіць 2021 год. Год няпросты. Разам з тым мы здолелі акрэсліць стратэгію краіны на будучыню-1

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:  
Адыходзіць 2021 год. Год няпросты, год складаны. Год, у якім мы разам з тым здолелі акрэсліць стратэгію краіны на будучыню. Змагаліся і перамагалі. Умацоўвалі нашу дзяржаўнасць і нашу незалежнасць. І адным з ключавых момантаў года, прадвызначыўшым парадыгму яго развіцця, быў, безумоўна, шосты Усебеларускі народны сход.

Ігар Марзалюк: адыходзіць 2021 год. Год няпросты. Разам з тым мы здолелі акрэсліць стратэгію краіны на будучыню-4

Усебеларускі народны сход мае каласальнае гістарычнае значэнне для найноўшай гісторыі краіны. Даклад Прэзідэнта быў ключавым момантам з’езда. Раю ўсім уважліва яго перачытаць. Калі казаць пра агульную танальнасць дакладу Прэзідэнта, я б сказаў, што ён быў вельмі чалавечным, хатнім, калі можна так сказаць.

Ігар Марзалюк:
Я чуў шмат дакладаў кіраўніка дзяржавы. Але гэта быў даклад, як паміж сваякамі. Не было бар’ера – кіраўнік дзяржавы і ўсе астатнія. Гэта значыць, гэта было вельмі шчыра і адкрыта.

Падрабязнасці ў відэаматэрыяле.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Игорь Марзалюк # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наши болельщики здесь есть». ФХБ и игроки «Динамо-Минск» поздравили детей из онкоцентра в Боровлянах
30 декабря 2021 15:13

«Наши болельщики здесь есть». ФХБ и игроки «Динамо-Минск» поздравили детей из онкоцентра в Боровлянах

Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят
30 декабря 2021 15:11

Дмитрий Басков: мы с игроками ХК «Динамо» приехали в детский центр онкологии, чтобы поздравить и поддержать ребят

Муковозчик: «В уходящем году чётко и недвусмысленно прозвучало: Беларусь больше не танцует под чужую музыку»
30 декабря 2021 14:42

Муковозчик: «В уходящем году чётко и недвусмысленно прозвучало: Беларусь больше не танцует под чужую музыку»