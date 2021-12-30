Ігар Марзалюк: адыходзіць 2021 год. Год няпросты. Разам з тым мы здолелі акрэсліць стратэгію краіны на будучыню

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі: Адыходзіць 2021 год. Год няпросты, год складаны. Год, у якім мы разам з тым здолелі акрэсліць стратэгію краіны на будучыню. Змагаліся і перамагалі. Умацоўвалі нашу дзяржаўнасць і нашу незалежнасць. І адным з ключавых момантаў года, прадвызначыўшым парадыгму яго развіцця, быў, безумоўна, шосты Усебеларускі народны сход.

Усебеларускі народны сход мае каласальнае гістарычнае значэнне для найноўшай гісторыі краіны. Даклад Прэзідэнта быў ключавым момантам з’езда. Раю ўсім уважліва яго перачытаць. Калі казаць пра агульную танальнасць дакладу Прэзідэнта, я б сказаў, што ён быў вельмі чалавечным, хатнім, калі можна так сказаць.

Ігар Марзалюк:

Я чуў шмат дакладаў кіраўніка дзяржавы. Але гэта быў даклад, як паміж сваякамі. Не было бар’ера – кіраўнік дзяржавы і ўсе астатнія. Гэта значыць, гэта было вельмі шчыра і адкрыта.