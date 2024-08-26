Дзермант: у Лукашенко нет никаких иллюзий в отношении западных политиков

Алексей Дзермант, политолог: Многие из нас погружены в пору отпусков или заняты заботами о подготовке к новому школьному сезону, а наш глава государства занят самым главным – работой ради мира в нашей стране и в нашем регионе. Именно в таком контексте нужно воспринимать встречу Президента с апостольским нунцием Анте Йозичем, официальным представителем Ватикана в нашей стране. Он заканчивает свою дипломатическую работу у нас, но Александр Лукашенко озвучил очень важные мысли о том, в каком ключе возможно дальнейшее сотрудничество белорусского государства и католической церкви.

Алексей Дзермант:

В чем проявляется это созвучие? В том, что несмотря на гнетущую политическую атмосферу в Европе и поддержку там со стороны политического мейнстрима милитаристских настроений, русофобии и белорусофобии, костел все же дистанцируется от подобной повестки, прекрасно понимая, что она в конечном итоге может привести к мировой войне и к уничтожению человечества.

Сейчас мы переживем такой момент, когда надо использовать любой шанс, любую возможность, чтобы предотвратить это. И далеко не все – и в Европе, и на Западе в целом – хотят продолжения войны. Католическая церковь – это один из каналов донесения нашего мнения, и она все еще сохраняет влияние в западном мире.