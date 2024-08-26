Дзермант: у Лукашенко нет никаких иллюзий в отношении западных политиков

Время авторской журналистики. О смыслах происходящего расскажет Алексей Дзермант в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. О смыслах происходящего расскажет Алексей Дзермант в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Многие из нас погружены в пору отпусков или заняты заботами о подготовке к новому школьному сезону, а наш глава государства занят самым главным – работой ради мира в нашей стране и в нашем регионе. Именно в таком контексте нужно воспринимать встречу Президента с апостольским нунцием Анте Йозичем, официальным представителем Ватикана в нашей стране. Он заканчивает свою дипломатическую работу у нас, но Александр Лукашенко озвучил очень важные мысли о том, в каком ключе возможно дальнейшее сотрудничество белорусского государства и католической церкви.
Лукашенко – апостольскому нунцию Йозичу: Европе нужен новый договор о мире. Подробнее.
Алексей Дзермант:
В чем проявляется это созвучие? В том, что несмотря на гнетущую политическую атмосферу в Европе и поддержку там со стороны политического мейнстрима милитаристских настроений, русофобии и белорусофобии, костел все же дистанцируется от подобной повестки, прекрасно понимая, что она в конечном итоге может привести к мировой войне и к уничтожению человечества.
Сейчас мы переживем такой момент, когда надо использовать любой шанс, любую возможность, чтобы предотвратить это. И далеко не все – и в Европе, и на Западе в целом – хотят продолжения войны. Католическая церковь – это один из каналов донесения нашего мнения, и она все еще сохраняет влияние в западном мире.
У нас, у нашего лидера нет никаких иллюзий в отношении западных политиков, и он говорит об этом прямо: «Надо, чтобы в европейских странах были крепкие руководители». И это главное препятствие к реальному достижению мира. Европейские политики уверовали в свою избранность, в том они вновь могут военными методами добиться превосходства над нами, что уничтожение славян, причем их же руками – это хороший метод продолжить свое господство.
Подробнее в видео.