Более безопасная зона посадки и высадки – как выглядит новая разметка возле школ Минска

Через неделю дети идут в школу. Многие из них вернулись с отдыха, получили эмоции в загородных комплексах, насладились заботой бабушек, провели больше времени с родителями. Надеюсь, вспомнили таблицу умножения и перестраиваются на учебный режим. О том, как обеспечить безопасность в этот период, какие способы профилактики наиболее эффективны, как спасатели и правоохранители отводят детей от беды и учат родителей бдительности, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Госавтоинспекция предприняла особые меры для того, чтобы высадка и посадка детей около школ была более безопасной. Расскажите, что сделано?