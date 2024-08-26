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Более безопасная зона посадки и высадки – как выглядит новая разметка возле школ Минска

26 августа 2024 20:26
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Через неделю дети идут в школу. Многие из них вернулись с отдыха, получили эмоции в загородных комплексах, насладились заботой бабушек, провели больше времени с родителями. Надеюсь, вспомнили таблицу умножения и перестраиваются на учебный режим. О том, как обеспечить безопасность в этот период, какие способы профилактики наиболее эффективны, как спасатели и правоохранители отводят детей от беды и учат родителей бдительности, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:
Госавтоинспекция предприняла особые меры для того, чтобы высадка и посадка детей около школ была более безопасной. Расскажите, что сделано?

Более безопасная зона посадки и высадки – как выглядит новая разметка возле школ Минска-2

Виталий Сауц, начальник отдела технических средств и систем УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В течение лета мы готовились к учебному году, чтобы зона посадки-высадки была более безопасной, мы в 2024 году разработали новые схемы организации дорожного движения и обозначения этих зон. Они представляют собой новый информационный щит и также новую разметку, которая более интуитивно понятна для водителей. Также призывает их не останавливаться в этих зонах, чтобы эта зона постоянно работала. Когда подъехал к школе, высадил ребенка и проехал дальше, тем самым не создавая каких-либо проблем другим родителям в подвозе.

# Правила безопасности # Екатерина Забенько # Виталий Сауц

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