Участники фестиваля в Смоленске приняли участие в акции «Свеча памяти»

«Молодежь – за Союзное государство». Свыше 150 молодых людей из всех регионов Беларуси и 37 регионов России приняли участие в акции «Свеча памяти», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе «Сквер памяти героев» в Смоленске. Присоединились к церемонии и почетные гости. Бережное отношение и сохранение истории – то, что объединяет молодежь Союзного государства. Неудивительно, что в программе фестиваля особое внимание уделено разговору о нашем общем прошлом. Подобные акции, встречи и дискуссионные площадки проходят в рамках форума юных историков Беларуси и России. В этом году он проводится впервые.

Дмитрий Сазанович, участник фестиваля «Молодежь – за Союзное государство»:

История наших стран объединяет одна память того, что наши герои защищали Родину. Родину единую, и Россию, и Беларусь в том числе, входившую в то время в состав СССР.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не вместо, а вместе. Когда есть два народа, два государства и вместе с тем есть абсолютно четкое понимание единства целей, цивилизационного кода и необходимости сохранять свою самость, при этом развиваться динамично. Все это невозможно без молодежи.

Накануне в Смоленске порядка 3 тысяч гостей из разных уголков Беларуси и России стали свидетелями официального открытия фестиваля. Как отметил в своем приветственном слове заместитель председателя комиссии парламентского собрания Сергей Клишевич, крайне важно, чтобы молодые люди наших стран поддерживали связь, ведь народная дипломатия – это крепкий фундамент для экономики, политики и всех остальных сфер.

Сергей Клишевич, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по молодежной политике, спорту и туризму, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» – это достаточно успешный пример такой молодежной народной дипломатии. Прекрасно понимаем и знаем, что народная дипломатия – это фундамент для экономики, для политики, для всех остальных сфер. Тем более, когда речь идет о молодежи, ребятах, которые в будущем будут управлять процессами в наших государствах. И очень важно их сегодня сплотить, чтобы они понимали цену нашей дружбы и продолжали традиции, которые закладывали наши предки и которые мы сегодня практически реализовываем.