Урсула фон дер Ляйен признала стратегическую ошибку Европы

Самый актуальный европейский вопрос этой весной: что будет с ценами на горючее и электроэнергию? Война на Ближнем Востоке запустила череду труднопредсказуемых и совсем неуправляемых событий далеко за пределами региона, которые вылились в астрономические цены на бензин и газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейцы просто в шоке! И вот на этом и политически, и социально взрывоопасном фоне человек, который стоит у руля Евросоюза, фактически переобувается в прыжке, заявляя о том, что сознательный отказ ЕС от атомной энергии стал, цитата, стратегической ошибкой.

Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на крупном саммите во Франции, удивив всех фразой о том, что Европа должна стать глобальным центром ядерной энергетики, а еще аргументом, мол, в начале 90-х регион генерировал треть электричества при помощи АЭС, а теперь всего 15 %.

Партнером главной европейской дамы в этом демонстративном политическом кульбите стал Фридрих Мерц, канцлер Германии – страны, которая отказалась от атомной энергетики еще при предыдущем правительстве Олафа Шольца, о чем нынешний руководитель сожалеет.

Эти откровения европолитиков о своих стратегических ошибках – одна из главных сенсаций недели. Хотя разворот в сторону атомной энергетики на континенте уже начался, а энергетический кризис из-за ближневосточного конфликта его лишь ускорил.

И вот на днях Бельгия заявила о том, что вместо отказа от атомной энергетики страна делает ставку на АЭС, причем будет строить как традиционные, так и инновационные реакторы. Об этом публично говорит бельгийский премьер, видимо, вдохновленный откровениями главы Еврокомиссии. Хотя польский премьер признавался, что получить зеленый свет на возведение первой АЭС в его стране было делом непростым.

Напомним, отмашку Варшаве на это дело Брюссель дал накануне нового года. А сегодня Польша уже говорит и о необходимости второй станции в обозримой перспективе. Но круче других политические кульбиты выписывают наши балтийские соседи, больше года назад обрезавшие провода от единой энергосистемы с Беларусью и Россией.

Отдельного внимания здесь, конечно, заслуживает Литва. Эта страна некогда щедро заплатила Игналинской АЭС за членство в Евросоюзе. Затем громко и на всех этапах хейтила возведение Белорусской АЭС. Ну а сейчас, видимо, тоже переобувшись, вынашивает планы по строительству атомных реакторов на своей территории.