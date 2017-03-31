Уволят ли сотрудника, заменявшего «декретницу»?

Новости Беларуси. На что могут рассчитывать сотрудники, взятые на место ушедших в декретный отпуск, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена (Гомель):

Я работаю на должности коллеги, которая сейчас в декретном отпуске. Значит ли это, что когда коллега вернется, меня уволят?