Создатели секонда «Мода Макс» обманули государство на 60 млн долларов. КГК раскрыл преступную схему

Секонд-хенд – термин, дословный перевод которого «вторая рука», в современной интерпретации означает имущество, побывавшее в чьем-то пользовании. В Беларуси в основном это определение применяется к одежде. Секонд-хендом может называться любая вещь, независимо от того, была она в употреблении или нет. Главная отличительная черта такого товара – отсутствие фирменной бирки, упаковки и, конечно, цена. Само существование секондов подразумевает доступность вещей именно по стоимости. Впрочем, отдельные владельцы такого бизнеса в Беларуси умудрялись даже на бывшей в употреблении одежде зарабатывать миллионы, обманывая и своих клиентов, и государство.

Такие штурмы в магазинах по продаже секонда в Минске вполне привычное дело для продавцов и покупателей. В день привоза двери здесь в буквальном смысле не закрываются. Современный тренд одеваться в пусть чужие, но брендовые вещи, оказывает владельцам бизнеса «вторых рук» неоценимую услугу. В итоге магазины недорогой одежды и обуви появляются по всей стране, как грибы после дождя.

Светлана Близнюк, директор торговой сети в (2020-м году):

Этот магазин пользуется большой популярностью как среди местных жителей, так и приезжих жителей. В силу большого ассортимента товара, большого выбора, также энергичной смены цен в зависимости от дня недели. Основная наша цель – удовлетворение покупательского спроса любого контингента, будь то малообеспеченные, уязвленные слои населения. Это мамы с детьми, пенсионеры, студенты. Запомните эту женщину – Светлана Близнюк, директор торговой сети магазинов «Мода Макс», одного из крупнейших представителей секонд-хендов Беларуси. Более 1 300 сотрудников, 130 торговых точек в 27 городах страны. Исходя из информации на сайте, весь товар соответствует высокому европейскому качеству и поступает из Англии. Вся одежда проходит серьезный отбор на сортировочной фабрике, но самое главное – уникальная для Беларуси система ценообразования: стоимость товара в «Мода Макс» зависит от веса и дня недели. Например, при поступлении новой партии килограмм одежды без малого стоит 60 рублей, а накануне следующего привоза цена падает до 10 рублей за килограмм. Казалось бы, сверхвыгодные условия, все для людей. Но однажды в «Мода Макс» заглянул КГК. И тут выяснилось, что модная халява в реальности существовала только для владельцев бизнеса.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника УДФР КГК по Минской области и Минску:

Комитетом государственного контроля вскрыта и пресечена незаконная схема, позволяющая крупной специализированной сети магазинов одежды секонд-хенд реализовывать товары в адрес населения по необоснованно завышенным ценам, при этом уклоняться от уплаты налогов.

«Мода Макс» – крупный частный бизнес семьи Ходасевичей. В 2011 году его основала мать семейства Алла Ходасевич, затем привлекла к предпринимательству старшего сына Петра и невестку Инну. Все они были фактическими владельцами группы аффилированных между собой фирм. Большинство из них размещались по одному адресу в Минске и имели один вид деятельности – розничная торговля подержанными товарами в специализированных магазинах. Руководителями этих субъектов хозяйствования также были родственники или знакомые Ходасевичей. Дмитрий Дягилев:

В ходе проведения комплексно оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что учредители и фактические руководители столичного частного торгового унитарного предприятия с целью увеличения в разы наценки на товар и при этом минимизации налоговых отчислений в бюджет организовали распределение выручки, полученной от реализации товаров, между 13 аффилированными коммерческими структурами, применяющих упрощенную систему налогообложения. Данные субъекты хозяйствования были формально зарегистрированы на работников торговой сети, а фактически были подконтрольны и управляемы хозяевами бизнеса. Весь товар поступал из-за границы на основное юридическое лицо, а затем сразу же распределялся по подконтрольным фирмам для дальнейшей реализации. Это делалось, чтобы искусственно ограничить установленную пороговую выручку для упрощенной системы налогообложения. Также Ходасевчи фиктивно занижали налогооблагаемую базу путем перепродажи товаров между аффилированными структурами. К примеру, оборот между подконтрольными фирмами составлял порядка 10,5 миллионов долларов.

Дмитрий Дягилев:

Необоснованное использование упрощенной системы налогообложения позволяло продавать населению страны товар с наценкой выше 200 %, при этом скрывать сверхприбыль от налогообложений. В настоящее время установлено, что в период с 2019 по 2022 год фигуранты не уплатили в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость в сумме более 2 миллионов белорусских рублей.

Такая серая схема позволяла продавать б/у веще белорусам с наценкой в 3, а то и в 5 раз, при этом скрывать сверхприбыль. В то время, как таможенная стоимость одного килограмма ввозимого в страну секонд-хенда в среднем варьировалась от 2,5 до 4 евро. Кроме того, установлено, что Петр Ходасевич организовал сеть офшорных компаний в Латвии, Польше и Великобритании. В общей сложности на иностранные счета с 2011 по 2023 годы было перечислено почти 60 миллионов долларов. Сейчас финансовую деятельность подконтрольных Ходсевичам белорусских и зарубежных фирм детально изучают следователи. Дмитрий Дягилев:

По данному факту в отношении организаторов преступной схемы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 243 Уголовного кодекса Беларуси. Уклонение от уплаты налоговых сборов в особо крупном размере, максимальное наказание по данной статье – 12 лет лишения свободы. В ходе проведения обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, ключи, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.