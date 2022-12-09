Увидеть не только певца, но и артиста. В Гродно прошёл отборочный тур на «Славянский базар»

Новости Беларуси. Подготовка к самому долгожданному музыкальному событию будущего лета в разгаре. В Гродно прошел отборочный тур на Международный фестиваль искусств «Славянский базар-2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идет прослушивание вокалистов на детский и взрослый конкурсы.

Показать свой музыкальный талант приехали больше 40 участников из разных уголков Гродненской области. По условиям конкурса в репертуаре должна быть одна песня на славянском языке, вторая – мировой хит. В выборе жанров конкурсанты не ограничены – от классики до рока, главное подобрать именно ту композицию, где участник наиболее ярко сможет раскрыть свои вокальные и сценические данные. В составе жюри известные деятели культуры и искусства Беларуси. Они отберут до 10 лучших исполнителей для следующего конкурсного этапа.

Александрина Романовская, участница отборочного тура:

Я приехала из города Лида, мне 10 лет, меня зовут Александрина. Музыка – это моя жизнь. Я люблю петь, пою от души, мне это очень нравится.

Екатерина Мисюля, участница отборочного тура:

Я очень рада, что попала сюда. Я хочу испробовать – это для меня будет новое. Я очень старалась, готовилась. Я занимаюсь музыкой 7 лет.

Евгений Курчич, председатель жюри:

Конечно же, для меня важно увидеть артиста. Не только певца, но и артиста. Потому что конкурс «Славянский базар» – это достаточно очень жесткий проект, потому что приезжают разные страны, сильные ребята – представители различных государств. Конечно, важно петь и важно показать свои артистические данные, творческие способности. Я надеюсь, что все будет ярко, талантливо, как всегда.