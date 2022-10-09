«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе

Новости Беларуси. Увлечения зачастую превращаются в настоящее хобби, а иногда и в профессию. Наше образование становится все более прикладным и профориентированным, а работодатели присматривают будущих специалистов чуть ли не со школьной скамьи, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Таковы требования времени и экономики. Чему сейчас учат уже в школе? Ответы в материале Галины Буро.

Эта дорога для школьников становится привычной. А лакокрасочный завод с яркими фасадами открывается для них уже изнутри. Они надевают специальные халаты для работы в производственной лаборатории. А дальше – настоящая магия.

Сейчас мы будем проводить титрование раствора раствором NaOH.

Если после таких манипуляций затвердитель поменял цвет, значит он соответствует норме. А здесь уже в пигмент краски добавляют раствор соляной кислоты и нагревают. Содержимое стало прозрачным – пигмент можно использовать в производстве. Все это объясняют и показывают школьникам на практике.

Галина Буро, корреспондент:

В лаборатории проверяют поступающее сырье и готовую продукцию. Краску здесь растворяют, бьют, мнут, сдирают. Все для того, чтобы убедиться в ее высоком качестве. Такие методы контроля.

Эта лаборатория аккредитована по ГОСТу и международным стандартам. Учиться у профессионалов, заглянуть на настоящую химическую кухню для школьников, которые изучают химию на повышенном уровне, это как прикоснуться к мечте. У десятиклассницы Яны Гурской мама – врач, отец – нефтехимик. Тут уж, как говорится, на роду написано. К тому же, девушка признается, учительница химии смогла бесповоротно влюбить ее в свой предмет.

Яна Гурская, ученица средней школы № 17 Лиды:

Сначала я планировала поступать на медицинский факультет БГУ, однако со временем, с каждым уроком химии я понимаю, что все-таки на химический факультет мне хочется поступать больше. Мы посмотрели на профессии, например, инженера-химика. С каждым новым занятием мы смотрим новые реакции, например, можем то, что не смотреть в школе, могут нам это не показать. И этот проект – это отличная возможность увидеть то, что ждет тебя после университета.

Анализ поступления выпускников химико-биологических классов показал: более 70 % из них выбрали медицинские специальности. Почему? Школьники мало знают о химической отрасли. Отсюда в Лиде и родился проект практико-ориентированного образования под названием «Профессия: новый формат». Теперь старшеклассники гимназии, лицея и школы города, где профильные предметы – химия, биология и математика, приходят на занятия прямо на завод.

Светлана Губейко, учитель химии средней школы №17 Лиды:

Они увидят, что будет в дальнейшем входить в их функциональные обязанности, если они все-таки выберут профессию инженера-химика и пойдут на технические специальности. У учащихся профильной группы было уже два занятия. По отзывам, они были в полном восторге, то есть им очень понравилось. Потому что, в принципе, таких лабораторий у нас в школе нет. А ежемесячное занятие поможет определиться, правильно ли сделан ими их профессиональный выбор.

Про таких педагогов, как Светлана Губейко, говорят: учитель от Бога. Ее выпускники сегодня работают на многих промышленных предприятиях и в медицине. «Воспитала» уже четырех 100-балльников по централизованному тестированию. Признается: ее секрет успеха прост. Светлана Губейко:

Я просто сама очень люблю химию. Я думаю, что когда педагог любит свой предмет, это детям тоже видно. И они этим заражаются. По окончании проекта школьники по желанию смогут для поступления получить целевое направление от этого лидского предприятия.

Евгения Лыщик, ведущий инженер отдела технического контроля лакокрасочного предприятия:

Мы заинтересованы принять участие в данном проекте, так как мы ждем новых замотивированных молодых специалистов. Сами когда-то мы приходили на данное предприятие молодыми специалистами, учились. К сожалению, тогда таких проектов не было.