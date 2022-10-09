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«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе

09 октября 2022 16:44
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Новости Беларуси. Увлечения зачастую превращаются в настоящее хобби, а иногда и в профессию. Наше образование становится все более прикладным и профориентированным, а работодатели присматривают будущих специалистов чуть ли не со школьной скамьи, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Таковы требования времени и экономики.

Чему сейчас учат уже в школе? Ответы в материале Галины Буро.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-1

Эта дорога для школьников становится привычной. А лакокрасочный завод с яркими фасадами открывается для них уже изнутри. Они надевают специальные халаты для работы в производственной лаборатории. А дальше – настоящая магия.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-4

Сейчас мы будем проводить титрование раствора раствором NaOH. 

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-7

Если после таких манипуляций затвердитель поменял цвет, значит он соответствует норме. А здесь уже в пигмент краски добавляют раствор соляной кислоты и нагревают. Содержимое стало прозрачным – пигмент можно использовать в производстве. Все это объясняют и показывают школьникам на практике.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-10

Галина Буро, корреспондент:
В лаборатории проверяют поступающее сырье и готовую продукцию. Краску здесь растворяют, бьют, мнут, сдирают. Все для того, чтобы убедиться в ее высоком качестве. Такие методы контроля.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-13

Эта лаборатория аккредитована по ГОСТу и международным стандартам. Учиться у профессионалов, заглянуть на настоящую химическую кухню для школьников, которые изучают химию на повышенном уровне, это как прикоснуться к мечте.

У десятиклассницы Яны Гурской мама – врач, отец – нефтехимик. Тут уж, как говорится, на роду написано. К тому же, девушка признается, учительница химии смогла бесповоротно влюбить ее в свой предмет.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-16

Яна Гурская, ученица средней школы № 17 Лиды:
Сначала я планировала поступать на медицинский факультет БГУ, однако со временем, с каждым уроком химии я понимаю, что все-таки на химический факультет мне хочется поступать больше. Мы посмотрели на профессии, например, инженера-химика. С каждым новым занятием мы смотрим новые реакции, например, можем то, что не смотреть в школе, могут нам это не показать. И этот проект – это отличная возможность увидеть то, что ждет тебя после университета.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-19

Анализ поступления выпускников химико-биологических классов показал: более 70 % из них выбрали медицинские специальности. Почему? Школьники мало знают о химической отрасли. Отсюда в Лиде и родился проект практико-ориентированного образования под названием «Профессия: новый формат». Теперь старшеклассники гимназии, лицея и школы города, где профильные предметы – химия, биология и математика, приходят на занятия прямо на завод.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-22

Светлана Губейко, учитель химии средней школы №17 Лиды:
Они увидят, что будет в дальнейшем входить в их функциональные обязанности, если они все-таки выберут профессию инженера-химика и пойдут на технические специальности. У учащихся профильной группы было уже два занятия. По отзывам, они были в полном восторге, то есть им очень понравилось. Потому что, в принципе, таких лабораторий у нас в школе нет. А ежемесячное занятие поможет определиться, правильно ли сделан ими их профессиональный выбор.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-25

Про таких педагогов, как Светлана Губейко, говорят: учитель от Бога. Ее выпускники сегодня работают на многих промышленных предприятиях и в медицине. «Воспитала» уже четырех 100-балльников по централизованному тестированию. Признается: ее секрет успеха прост.

Светлана Губейко:
Я просто сама очень люблю химию. Я думаю, что когда педагог любит свой предмет, это детям тоже видно. И они этим заражаются.

По окончании проекта школьники по желанию смогут для поступления получить целевое направление от этого лидского предприятия.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-28

Евгения Лыщик, ведущий инженер отдела технического контроля лакокрасочного предприятия:
Мы заинтересованы принять участие в данном проекте, так как мы ждем новых замотивированных молодых специалистов. Сами когда-то мы приходили на данное предприятие молодыми специалистами, учились. К сожалению, тогда таких проектов не было.

«Увидеть, что ждёт тебя после университета». Школьники из Лиды учатся химии прямо на заводе-31

Профориентационная работа – как инвестиция в будущее страны, уверены в Лиде. Идея синтеза образования и экономики была озвучена председателем райисполкома еще на Всебелорусском народном собрании. И уже нашла отражение в сотрудничестве школ не только с химическими заводами, но и с лесничеством, ветеринарной клиникой и агропредприятиями. И эту кузницу кадров планируют только расширять.

# Государственная политика в области образования # общество # Галина Буро # Яна Гурская # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

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