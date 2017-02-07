Уверенно стоять на своем и делать все для народа: главные качества госслужащего по мнению белорусского школьника

Новости Беларуси. Будущих государственных служащих воспитывают в средней школе №3 Смолевич.

Нынешний выпускник, ученик 11 класса Никита Плема планирует поступить в Академию управления при Президенте.

Успешный в учебе, парень стал одним из лучших в ораторском искусстве. Не пугаться большой аудитории и правильно излагать свои мысли старшеклассник считает одними из главных качеств для руководителей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Никита Плема, ученик 11 класс средней школы № 3 Смолевичей:

Вы должны выглядеть уверенно, настойчиво и донести до слушателя то, что нужно сказать. Госслужащий – это крепкий человек, у которого нет ни грамма волнения. Который будет твердо и уверенно стоять на своем и делать все для народа.