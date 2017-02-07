Прямой эфир

Посол Швеции в Беларуси принял участие в семинаре по зеленой экономике в Брестской области

07 февраля 2017 13:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шведский опыт – во благо белорусской экологии. Семинар по зеленой экономике с участием посла Швеции в Беларуси прошел в Брестской области. Подходы, успешно реализуемые в Скандинавии, могут работать и в белорусских реалиях, выразил уверенность Мартин Оберг.

Это касается и озеленения городов, и транспорта, и переработки отходов. Так, в Стокгольме на свалку попадает лишь один процент мусора. Благодаря шведскому проекту в Бресте уже обновили оборудование и систему очищения сточных вод, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Мартин Оберг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Республике Беларусь:
Главное здесь – не отдельные проекты, где есть одна идея. Это интеграция разных сфер. Например, из мусора мы получаем биогаз. Из биогаза мы получаем топливо для автобусов, чтобы снизить количество машин на дороге.

Ия Малкина, первый заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Были определены такие приоритеты, как водоочистка, строительство велодорожек, развитие зеленого мобильного транспорта, энергетика. В качестве такого пилота у нас стоит строительство парка 1000-летия города Бреста.

# общество # Беларусь-Швеция # Ия Малкина # Мартин Оберг

Другие новости рубрики

Все новости
Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?
07 февраля 2017 13:30

Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?

На 10-20 долларов ниже, чем были в прошлом году: гендиректор «Белавиа» о снижении стоимости популярных летних маршрутов
07 февраля 2017 10:45

На 10-20 долларов ниже, чем были в прошлом году: гендиректор «Белавиа» о снижении стоимости популярных летних маршрутов

Морозы до минус 28: по всей стране открываются пункты обогрева
07 февраля 2017 10:36

Морозы до минус 28: по всей стране открываются пункты обогрева