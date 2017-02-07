Прямой эфир

Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?

07 февраля 2017 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центре Минска на проспекте Победителей совершил посадку вертолет Ми-8, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Винтокрылая машина доставила пострадавшего с огнестрельным ранением. Все это легенда – совместную тренировку провели военные медики и авиаторы ВВС и войск ПВО.

На земле условно раненого встречал реанимобиль с представителями медицинского отряда спец-назначения белорусской армии. Они доставили пострадавшего в Республиканский центр огнестрельной травмы.

В рамках тренировки медики отрабатывают вопросы оперативной доставки раненных, а также изучают оптимальные пути эвакуации пострадавших.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
На 10-20 долларов ниже, чем были в прошлом году: гендиректор «Белавиа» о снижении стоимости популярных летних маршрутов
07 февраля 2017 10:45

На 10-20 долларов ниже, чем были в прошлом году: гендиректор «Белавиа» о снижении стоимости популярных летних маршрутов

Морозы до минус 28: по всей стране открываются пункты обогрева
07 февраля 2017 10:36

Морозы до минус 28: по всей стране открываются пункты обогрева

За что могут лишить водительских прав в Беларуси?
07 февраля 2017 08:10

За что могут лишить водительских прав в Беларуси?