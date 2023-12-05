В Мозырском районе открыли современный МТК – это пятый подобный объект в Гомельской области
В Беларуси продолжается модернизация животноводческих объектов с учетом новейших технологий. Активно строят современные комплексы. Это позволит в будущем получать существенные привесы и надои. Так, 5 декабря в Мозырском районе открыли новый МТК на 600 голов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект стал пятым, построенным в 2023 году в Гомельской области согласно Указу Президента. Современный доильно-молочный блок и два коровника помогут хозяйству «Козенки-Агро» увеличить годовое производство молока на 5 500 тонн. Там же, в деревне Творичевка, реконструировали и старую ферму. Вся полученная продукция отсюда отправляется на Мозырский молочный завод.
Сергей Синькевич, директор сельхозпредприятия «Козенки-Агро»:
Мы на сегодня отгружаем по Мозырскому району порядка 38 тонн в день молоко, по Наровле – пять тонн. Мы получили хозяйство в апреле этого года, там еще много работы нужно улаживать, ресурсы, средства, думаю, мы тоже поправим. Сегодня мы доим на корову более 20 литров. По прошлому году по хозяйству мы надоили 7 800 на корову. В этом году у нас прирост молока идет 500 литров. Я рассчитываю, что мы выйдем более восьми, 8 300 будет удоена корова по хозяйству.
Чтобы реализовать инвестиционный проект, потребовалось меньше года. Доильную установку типа «елочка» закупили у местного предприятия «Гомельагрокомплект». Всего в отрасль сельского хозяйства Мозырского района в 2023-м вложили порядка 110 миллионов рублей. Это в 2,5 раза больше уровня 2022 года. На этом техническое переоснащение и ввод новых объектов не прекратится. Так, в районе запланировано строительство свиноводческого комплекса на 24 тысячи голов, который укрепит продовольственную безопасность страны.