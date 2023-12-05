В Мозырском районе открыли современный МТК – это пятый подобный объект в Гомельской области

В Беларуси продолжается модернизация животноводческих объектов с учетом новейших технологий. Активно строят современные комплексы. Это позволит в будущем получать существенные привесы и надои. Так, 5 декабря в Мозырском районе открыли новый МТК на 600 голов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект стал пятым, построенным в 2023 году в Гомельской области согласно Указу Президента. Современный доильно-молочный блок и два коровника помогут хозяйству «Козенки-Агро» увеличить годовое производство молока на 5 500 тонн. Там же, в деревне Творичевка, реконструировали и старую ферму. Вся полученная продукция отсюда отправляется на Мозырский молочный завод.

Сергей Синькевич, директор сельхозпредприятия «Козенки-Агро»:

Мы на сегодня отгружаем по Мозырскому району порядка 38 тонн в день молоко, по Наровле – пять тонн. Мы получили хозяйство в апреле этого года, там еще много работы нужно улаживать, ресурсы, средства, думаю, мы тоже поправим. Сегодня мы доим на корову более 20 литров. По прошлому году по хозяйству мы надоили 7 800 на корову. В этом году у нас прирост молока идет 500 литров. Я рассчитываю, что мы выйдем более восьми, 8 300 будет удоена корова по хозяйству.