Утверждён Генеральный план развития Минска: как изменится столица до 2030 года?

Минск с каждым годом становится все краше. Это отмечают и сами минчане, и гости столицы. А комфорт жизни и благоустройство наших улиц и вовсе не перестаёт радовать. Однако совершенству нет предела, и Минск, по-прежнему, продолжает преображаться. Грядущие перемены в столице предусматривает новая редакция Генерального плана города до 2030 года, которая после общественных обсуждений, согласований и экспертиз, была утверждена.

Самые важные изменения коснулись границ города. Так, согласно новому плану развития, Минск свои территории до 2030 года существенно не увеличит.

Особое внимание в новой редакции Генплана уделяется строительству социального жилья. Так, уже к 2030 году в городе возведут порядка 11 миллионов квадратных метров.

Новый район в столице вырастет и на месте бывшей птицефабрики имени Крупской. Освоить в ближайшие годы планируют и территорию бывшего аэропорта «Минск – 1».

Строительство многоквартирных домов планирую провести с минимальной потерей частных застроек. И если по старому плану за 2010 год с лица города должны были стереть 70 процентов частных домов, то новая редакция затронет лишь 30 из них.

Новая редакция Генерального плана также предусматривает развитие городов-спутников Минска. Всего их шесть: Руденск, Смолевичи, Логойск, Заславль, Дзержинск и Фаниполь. В общей сложности здесь возведут около 130 тысяч квадратных метров жилья.

Ещё один важный вопрос для города затрагивает новая редакция Генплана – дорожно -транспортное развитие.

Уже сегодня главные проспекты столицы в часы пробок испытывают немалую нагрузку. Однако архитекторы города нашли решение. И уже к 2030 году они создадут необходимый комфорт на дорогах и обеспечат связи между районами. Получится это в первую очередь за счёт строительства сразу нескольких кольцевых дорог.

Продолжит своё развитие и городской пассажирский транспорт. В ближайшие пятнадцать лет в Минске планируют расширить сеть трамвайных путей. Так уже сейчас новые технологии позволяют снизить шум при хождении трамвая, а вот количество перевозок благодаря этому виду транспорта увеличиваются в разы.

Сегодня в Минске протяжённость трамвайных линий составляет лишь 25 километров. К 2030 году это число планируют увеличить до 94. Нововведения коснутся и столичной подземки. Так, помимо активно строящейся третей линии в городе появится ещё и четвёртая. Кстати, она будет кольцевой.

Ещё один немаловажный аспект – экологическое будущее столицы. Минск уже может похвастаться удивительными парками и водными массивами, количество которых к 2030 году планируется значительно увеличить.

Такой увидим нашу столицу уже в 2030 году. Её будущее преображение во многом зависит и от нас. Потому любите и берегите свой город.