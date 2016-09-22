Александр Лукашенко встречается с Синодом БПЦ

Новости Беларуси. Справедливость и человеколюбие основные принципы православной веры. В эти минуты Александр Лукашенко встречается с Синодом Белорусской православной церкви. Главные темы разговора – взаимодействие государства и церкви, социальное служение людям самой массовой конфессии Беларуси.

Православная церковь объединяет почти 1650 приходов. В стране действуют 1535 храмов, еще порядка 200 – строятся.

Напомним, вот уже более 10 лет действует соглашение о сотрудничестве между государством и церковью. Оно базируется на том, что церковь – один из важнейших социальных институтов, чей исторический опыт, духовный потенциал и многовековое культурное наследие оказали в прошлом и оказывают сейчас существенное влияние на формирование духовности, культурных и национальных традиций белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.