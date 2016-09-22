День без автомобиля: владельцам авто будет представлено право бесплатного проезда в транспорте при предоставлении водительского удостоверения

Жизнь в мегаполисе интересна и динамична. Но не безопасна для здоровья. Автомобильные выхлопные газы, развитие промышленности – всё это повышает количество вредных частиц в воздухе. В «День без автомобиля» мы поговорим о том, что каждый из нас может сделать для того, чтобы жизнь в большом городе стала более здоровой и экологичной.

Скажите с точки зрения природы, неужели в этом может быть какой-то эффект, если такими вещами заниматься раз в году?

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Эффект, безусловно, есть! Первый «День без автомобиля» прошёл в Республике Беларусь в 2008 году, и, безусловно, это был серьёзный эффект, отчасти от того, что было подсчитано, что в этот день удалось сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду по Республике Беларусь на 400 тонн, а по городу Минску на 100 тонн. Если даже взять минимально 100 тонн, – это значит, что порядка около 25 тыс. автомобилистов оставили свои автомобили дома.

Сегодня для тех, кто пересядет из своих машин на общественный транспорт, проезд будет бесплатный?

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Да, вы правы. 13 сентября Минским городским Советом депутатов на очередной сессии было единогласно принято решение предоставления в этот день бесплатного проезда владельцам автотранспортных средств при условии предоставления им водительского удостоверения, а также техпаспорта на транспортное средство.











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