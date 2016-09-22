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День без автомобиля в Минске: проезд для водителей в общественном транспорте бесплатный

22 сентября 2016 05:35
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Новости Беларуси. 22 сентября Беларусь в очередной раз присоединяется к международной акции День без автомобиля. Водителей призывают не садится за руль, а выбрать более экологичный способ передвижения. Например, добраться до пункта назначения на велосипеде или пешком.

Специалисты отмечают, что только в Минске на долю выхлопных газов от автомобилей приходится 80-85% выбросов в атмосферу.

22 сентября столичные водители смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, просто предъявив права и техпаспорт на машину.

А вечером в Минске пройдет велопробег на двухколесном транспорте с подсветкой от улицы Ленина до Национальной библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Экология

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