«Утром хотели отказаться, но летим»: как белорусы отреагировали на ночные события в Турции

Новости Беларуси. Изменения есть в авиарасписании. Запланированный на раннее утро авиарейс из Минска в Анталью был перенесен на вечер. Также задержан обратный рейс из Антальи в Минск.

Турецкая авиакомпания и вовсе отменила рейс из Стамбула, который был запланирован на сегодня. Это несмотря на то, что еще утром международный аэропорт в Стамбуле возобновил свою работу в полном объеме уже несколько часов назад.

Прямо сейчас в Национальном аэропорту находится съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасии Винчо, СТВ:

В связи с ситуацией в Турции Национальный аэропорт «Минск» в режиме онлайн корректирует расписание рейсов. В частности, рейс из белорусской столицы в Анталью, который был запланирован на раннее утро, а именно на 4 часа, был перенесен на вечер. Самолет был задержан в общей сложности на 12 часов. Сейчас воздушное судно уже в пути.

Аналогичная ситуация и с рейсом из Антальи. Он предварительно переносится на 10 вечера.

В то же время белорусский перевозчик сегодня уже выполнил 2 запланированных рейса на турецкий курорт. У стойки регистрации было немноголюдно. Некоторые из пассажиров поделились с нами своими впечатлениями.

Белорусы:

Имея опыт полетов в ситуациях, например, с Египтом и так далее, за последние 5 лет не видим ничего страшного в этом. Тем более, что ситуация была в столице, а мы летим в совсем другом направлении. Это все-таки зона отдыха. Я считаю, что там безопасность для туристов обеспечена на должном уровне.

Страшно. И мы сегодня утром хотели отказаться от этой поездки. Но летим. С каким-то очень тревожным настроением.

Планировали отпуск. События происходили не в Анталии, поэтому не страшно.

Анастасии Винчо, СТВ:

Улететь в Стамбул сегодня из Минска не удастся. Турецкие авиалинии сегодня отменили свои маршруты. Самолет должен был вылететь из турецкой столицы в 16.15. Не было и обратного рейса из Минска в Стамбул, который был запланирован на 17 часов.