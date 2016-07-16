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  • В Могилеве многодетной семье отказывали в устройстве двух малышей в детский сад по месту жительства – вопрос решил звонок на горячую линию

В Могилеве многодетной семье отказывали в устройстве двух малышей в детский сад по месту жительства – вопрос решил звонок на горячую линию

16 июля 2016 16:42
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Новости Беларуси. Суббота в Беларуси – традиционно день прямых линий. На телефонное общение с жителями страны вышли представители администраций областей, городов и районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прямую линию в Могилевский горисполком поступило 17 телефонных звонков. Большая часть вопросов касалась сферы ЖКХ, строительства, наведения порядка.

А вот могилевчанка Анна Мельниченко позвонила сказать спасибо. Маме шести детей ранее отказывали в устройстве двух малышей в детский сад, расположенный рядом с ее домом. В отделе образования ссылались на то, что женщина поздно стала на очередь, и предлагали возить младших сына и дочку в садик другого района. Проблему решил звонок на прямую линию. Городские власти пошли навстречу многодетной семье.

Анна Мельниченко, житель Могилева:
Мы не надеялись, что получим сад. Но позвонили на прямую линию, и этот вопрос решился быстр. И мы в сентябре уже пойдем в сад.

Алла Галушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:
Мне приятно отметить, что на прямую линию люди зачастую обращаются со словами благодарности. Говорят о том, что обращались и все их замечания, предложения уже были удовлетворены.  

# общество # Прием граждан # Алла Галушко

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