Белорусы не спешат отказываться от отдыха в Турции — специалист по туризму

Новости Беларуси. 25 туристов уже обратились в Министерство спорта и туризма Беларуси. Люди интересовались ситуацией в Турции, стоит ли ехать в страну и можно ли вернуть путевки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в ведомстве, те, кто уже купил туры, могут перенести дату путешествия, выбрать другую страну или отказаться от поездки. При расторжении договора туроператоры имеют право удержать расходы, связанные с организацией туров.

А вот авиабилеты Минск-Стамбул-Минск с датой вылета в период с 17 по 25 июля туристы могут сдать или обменять без дополнительных сборов.

Впрочем, как сообщают турфирмы, путешественники не спешат отказываться от отдыха в Турции.

Дарья Семененя, специалист по туризму:

Никакой паники либо тревоги со стороны туристов особо отмечено не было. Был звонок один по поводу возможной аннуляции или переноса даты тура, но, в принципе, ситуацию разъяснили – турист остался удовлетворенным ответом. Также хочется отметить, что сегодня пришли туристы, которые забронировали тур в Турцию именно с той надеждой, что будет стоимость ниже. В принципе, их надежды оправдались. Никаких запретов на вылеты в Турцию нет, есть рекомендация нашего МИДа о непосещении, которыми мы руководствуемся.