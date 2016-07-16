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Вступительная кампания в Беларуси: результаты зачисления на бюджетные места в вузы будут известны 24 июля

16 июля 2016 16:43
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Новости Беларуси. Приемные комиссии завершили прием документов на бюджетные места белорусских вузов. В этом году за студенческие парты сядет более 22 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакантных мест на бюджетной форме обучения осталось чуть больше сотни, что на четверть меньше показателей вступительной кампании прошлого года.

Окончательные результаты зачисления будущие студенты узнают 24 июля.

Вадим Богуш, первый заместитель министра образования Республики Беларусь:
Традиционно есть специальности, которые из года в год пользуются высокой популярностью и имеют очень высокую планку для того, чтобы стать студентом бюджетного отделения. Как правило, это специальности, связанные с информационными технологиями. Есть ряд специальностей юридической направленности. И в последнее время можно сказать, что постепенно интерес появляется у абитуриентов и к техническим специальностям, в том числе и к педагогическим.

# общество # Вступительная кампания # Вадим Богуш

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