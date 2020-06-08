Почти 633 тысячи тестов на коронавирус сделали в Беларуси

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения сообщило новые данные по ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По официальной информации, на 8 июня выздоровели и выписаны 23 880 пациентов, у которых ранее лабораторно подтвердилось заболевание.

В стране проводится серьезная работа по диагностике и выявлению новых случаев COVID. Проведено почти 633 тысячи тестов. С положительным результатом в общей сложности зарегистрированы 49 453 человека.