Утиные спасатели в Витебске: водитель троллейбуса вытащила из канализационного слива семейство уток

Новости Беларуси. В помощь неумелым пешеходам. В Витебске водитель троллейбуса спасла целое утиное семейство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бордюр для птенцов оказался непреодолимой преградой. Все же оказавшись на тротуаре, неудачи для троих утят продолжились. Они провалились в канализационный слив. К спасательной операции подключились прохожие. Все происходящее на видео снимал один из пассажиров троллейбуса.