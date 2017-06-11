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Утиные спасатели в Витебске: водитель троллейбуса вытащила из канализационного слива семейство уток

11 июня 2017 11:04
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Новости Беларуси. В помощь неумелым пешеходам. В Витебске водитель троллейбуса спасла целое утиное семейство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утиные спасатели в Витебске: водитель троллейбуса вытащила из канализационного слива семейство уток-1

Бордюр для птенцов оказался непреодолимой преградой. Все же оказавшись на тротуаре, неудачи для троих утят продолжились. Они провалились в канализационный слив. К спасательной операции подключились прохожие. Все происходящее на видео снимал один из пассажиров троллейбуса.

# общество # Птицы Беларуси

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