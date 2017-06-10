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Впереди бессонная ночь и счастливый рассвет: в Беларуси выпускников провожают во взрослую жизнь

10 июня 2017 16:38
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Новости Беларуси. Трогательные и торжественные. В эти минуты проходят выпускные балы по всей Беларуси. Из окон школ и гимназий доносятся звуки  вальса – выпускники прощаются с детством, учителя и родители провожают во взрослую жизнь вчерашних учеников. Только в столице почти 9,5 тысяч 11-классников сегодня простятся со школой. Наш корреспондент провела сегодняшний день в компании выпускников 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди бессонная ночь и счастливый рассвет: в Беларуси выпускников провожают во взрослую жизнь -1

Жанна Засько:
Очень волнуюсь, дети наши уходят во взрослую жизнь.

А вот виновница маминого волнения Елизавета, напротив, выглядит спокойной. Переживает разве что о предстоящем торжестве,

к которому готовилась, кажется, всю школьную жизнь.

Елизавета Засько:
Абсолютно спокойна. Не волновалась, у меня впереди целая бессонная ночь, когда будем праздновать.

Ни тени волнения и на лице у Маши. За ее спиной 9-летняя школьная жизнь, а впереди – еще более долгий и интересный путь, но сегодня,  отличница учебы,

совсем не сомневается в его успешности.

Мария Позняк:
Прошло девять лет, хотя они пролетели как один миг, но это был трудный путь в нашей жизни. Это одновременно радостно и грустно, волнительно, эмоции переполняют.

Впереди бессонная ночь и счастливый рассвет: в Беларуси выпускников провожают во взрослую жизнь -4

Все вместе и каждый по отдельности – эти ребята настоящая гордость для тех, кто вкладывал в них знания, силы и опыт.

Ольга Черноусова, директор гимназии № 13 Минска:
Они практически все такие – умные, творческие, всегда с любовью говорят и вспоминают не только о школе, но и о своих одноклассниках. Учителя.  

Впереди бессонная ночь и счастливый рассвет: в Беларуси выпускников провожают во взрослую жизнь -7

Чтобы каждый миг особенного вечера остался в памяти на всю жизнь

между подготовкой к экзаменам и основной учебой, ребята выкраивали время на репетиции.

Одна из самых красивых и давних традиций прощания с детскими годами – исполнение выпускного вальса. К этому танцу выпускники суворовского училища готовились на протяжении всего 5-летнего периода учебы.

Впереди бессонная ночь и счастливый рассвет: в Беларуси выпускников провожают во взрослую жизнь -10

У каждого из героев нашего сюжета и еще нескольких десятков тысяч выпускников по всей Беларуси совсем скоро начнется новая жизнь. 

В которой они еще раз поблагодарят своих учителей и вспомнят друзей,

с которыми, сегодня так не хочется прощаться.

Впереди бессонная ночь и счастливый рассвет: в Беларуси выпускников провожают во взрослую жизнь -13

А пока впереди – бессонная ночь и вечно юный рассвет.

# общество # Фотофакт # Ольга Черноусова # выпускной-2017 # Жанна Засько # Елизавета Засько # Мария Позняк

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