Впереди бессонная ночь и счастливый рассвет: в Беларуси выпускников провожают во взрослую жизнь

Новости Беларуси. Трогательные и торжественные. В эти минуты проходят выпускные балы по всей Беларуси. Из окон школ и гимназий доносятся звуки вальса – выпускники прощаются с детством, учителя и родители провожают во взрослую жизнь вчерашних учеников. Только в столице почти 9,5 тысяч 11-классников сегодня простятся со школой. Наш корреспондент провела сегодняшний день в компании выпускников 2017, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Засько:

Очень волнуюсь, дети наши уходят во взрослую жизнь.

А вот виновница маминого волнения Елизавета, напротив, выглядит спокойной. Переживает разве что о предстоящем торжестве, к которому готовилась, кажется, всю школьную жизнь. Елизавета Засько:

Абсолютно спокойна. Не волновалась, у меня впереди целая бессонная ночь, когда будем праздновать. Ни тени волнения и на лице у Маши. За ее спиной 9-летняя школьная жизнь, а впереди – еще более долгий и интересный путь, но сегодня, отличница учебы, совсем не сомневается в его успешности. Мария Позняк:

Прошло девять лет, хотя они пролетели как один миг, но это был трудный путь в нашей жизни. Это одновременно радостно и грустно, волнительно, эмоции переполняют.

Все вместе и каждый по отдельности – эти ребята настоящая гордость для тех, кто вкладывал в них знания, силы и опыт.

Ольга Черноусова, директор гимназии № 13 Минска:

Они практически все такие – умные, творческие, всегда с любовью говорят и вспоминают не только о школе, но и о своих одноклассниках. Учителя.

Чтобы каждый миг особенного вечера остался в памяти на всю жизнь между подготовкой к экзаменам и основной учебой, ребята выкраивали время на репетиции. Одна из самых красивых и давних традиций прощания с детскими годами – исполнение выпускного вальса. К этому танцу выпускники суворовского училища готовились на протяжении всего 5-летнего периода учебы.

У каждого из героев нашего сюжета и еще нескольких десятков тысяч выпускников по всей Беларуси совсем скоро начнется новая жизнь.

В которой они еще раз поблагодарят своих учителей и вспомнят друзей, с которыми, сегодня так не хочется прощаться.