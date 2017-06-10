Сотрудничество телеканалов, электробусы, бизнес-форум: как прошли Дни Минска в Белграде

А теперь вернемся к Дням Минска в Белграде. Жарко было под сербским солнцем и не меньшей теплотой дружеской были наполнены встречи, переговоры, неформальные эпизоды.

Не только на шахматной доске ходы навстречу делают Беларусь и Сербия. Дни Минска в Белграде стали продолжением президентских договоренностей. Обмен визитами на высшем уровне разморозил отношения двух стран. В три раза активнее стали торговать и, судя по тональности переговоров председателя Мингорисполкома Андрей Шорца и мэра сербской столицы Синиша Мали, такое экономическое ускорение – не предел.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:

Мы каждый раз поднимаем новую тему, которая имеет место для сотрудничества. Если сразу мы только первоначально говорили о какой-то культурной программе, то сейчас мы говорим об экономике, о транспортном развитии двух городов, о строительстве и помощи в проектировании при строительстве метрополитена.

В первый же день подписали два документа: о сотрудничестве Октябрьского района Минска и муниципалитета Белграда Вождовац и соглашение между белорусской телекомпанией СТВ и сербским телеканалом Studio B.

Интересным поводом стало 125-летие запуска первого белградского трамвая. Сегодня таких старичков на городских рельсах не встретишь, но и существующий парк общественного транспорта сербская столица намерена серьезно обновить. У Беларуси есть шансы получить главную дорогу, поскольку репутацию создали наши троллейбусы, которыми Белград буквально наводнен. Около сотни этих ярких рогатых красавцев курсирует по главным улицам сербской столицы.

Юрий Козиятко:

Это первые ласточки! У Беларуси и Сербии может быть много взаимовыгодных проектов. Для этого проводились Дни Минска в Белграде.

Узнав, что балканские специалисты сейчас тестируют электробусы из разных стран, наша делегация привезла такую машину под маркой BY. Мэр Белграда лично прокатился на нашей электроновинке и заинтересовался техническими характеристиками машины.

Электроавтобус презентовали как приложение к бизнес-форуму. Более сотни предпринимателей заполнили зал, чтобы найти свое место под солнцем белорусско-сербских деловых дней.

Никола Никодиевич, председатель Скупщины города Белграда:

Экономическая основа – это действительно важная база для формирования сотрудничества и в других сферах. Если говорить о конкретных примерах, у вас производятся электробусы, Сербия сейчас изучает это предложение и, возможно, в рамках этого партнерства мы сможем выступать вместе на третьем рынке.

В Дни Минска Беларусь можно было попробовать и на вкус в прямом смысле. Сербы знают толк в еде, сербская кухня изысканна и разнообразна, однако наша выставка с аппетитным колоритом вызвала много эмоций. Особенно оценили белорусскую колбасу и хлеб.

Хлебом и солью встретила Сербия нового посла Беларуси Валерия Брылева. Невиданный в дипломатии факт – заявить Президенту страны о своих полномочиях ему позволили прямо с трапа самолета.

Юрий Козиятко:

В первый день, прибыв в Белград, Вы вручили копии верительных грамот Президенту. Это уникальный случай. О чем это говорит?

Валерий Брылев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Сербия:

Это говорит об уровне доверия сербов к нам и нас к сербам. Сербы, как и мы, говорят, что друзья познаются в беде. И вокруг этой идеи, мысли наши отношения строятся уже почти 20 лет.

Юрий Козиятко:

Помнить о Беларуси у Сербии немало поводов: и радостных, и печальных. Например, почти уже 20 лет назад в 1999 году, когда авиация НАТО бомбила эту страну, Президент Лукашенко – единственный, кто прилетел в закрытое небо, чтобы поддержать югославский народ. Разбитые здания до сих пор сохранились в центре Белграда. Или их сохранили, как назидание и упрек?

Историческая память цементировала и Дни Минска в Белграде. Наша делегация возложила венки к памятнику советским и югославским воинам, погибшим при освобождении Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Там же высечены фамилии и троих белорусов, которые также воевали за мир теперь уже сербской столицы.

Кстати, слово «мир» – сегодня одно из ключевых в отношениях двух столиц. Комплекс «Минск-Мир» строят в Минске сербы, и такая же фраза звучала во время неформального эпизода с фотографированием в исторических одеждах.

Шуточная фотосессия подчеркнула отсутствие излишнего пафоса в отношениях двух стран. С настроением прошли Дни Минска в Белграде, и часто оптимизм становится батарейкой, подпитывающей важные экономические и политические проекты.