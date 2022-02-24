Утеплить балкон снаружи или внутри? Узнали у мастера

Балкон и лоджия требуют к себе особого внимания, от качества утепления зависит общее состояние квартиры. Грамотно оборудованное помещение поможет сберечь драгоценное тепло в доме. Утепление может производиться внутри и снаружи.

Павел Мельник, сотрудник строительной фирмы:

Если вы располагаете необходимым бюджетом и временем на разработку и согласование проекта с управляющей организацией, вы можете выбрать наружное утепление. Проведение таких работ привязано к благоприятным погодным условиям. Преимуществом данного способа является тот факт, что точка росы смещается за пределы помещения. Точка росы – это температура, при которой водяной пар из окружающей среды превращается в конденсат.

Строительные нормы требуют, чтобы утепление стен в отапливаемом доме было выполнено снаружи. Это правило обосновано физическими процессами, происходящими при колебаниях температуры. Поводом для обращения в эксплуатирующую организацию может стать промерзание стен, появление сырости и плесени.

Дмитрий Бардик, ведущий инженер производственного отдела ЖКХ Заводского района г. Минска:

Если есть сырость в помещении, то жильцам необходимо обратиться в службу 115 и подать заявку. Это будет первичное обследование мастерами эксплуатирующей организации. Будет составлен акт и передано в текущий ремонт, в ЖКХ. После чего будет утепление именно фасада. При обращении граждан данная процедура происходит за счет бюджетных средств. Тепловая модернизация – улучшение качеств для проживания.

Ежегодно в разных районах Минска за счет бюджетных средств утепляется около 200 квартир. Но не всегда можно сделать наружное утепление стен и перекрытий: иногда такие работы сложно выполнить технически. При выборе другого варианта стоит учитывать тот фактор, что балкон – помещение небольшое.