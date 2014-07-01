Новости Беларуси. Усыновителям в Беларуси окажут господдержку. Новые виды помощи предусматривает соответствующий указ Президента. Теперь ежемесячные выплаты таким семьям будут назначаться только в отношении усыновленных детей-сирот постоянно проживающих в Беларуси.

Усыновители будут иметь право на кратковременный отпуск сроком до 90 календарных дней. Такая возможность будет предоставляться по месту работы одного из усыновителей для адаптации детей в новых семьях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.