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Усыновителям в Беларуси окажут господдержку

01 июля 2014 14:00
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Новости Беларуси. Усыновителям в Беларуси окажут господдержку.  Новые виды помощи предусматривает соответствующий указ Президента. Теперь ежемесячные выплаты таким семьям будут назначаться только в отношении усыновленных детей-сирот постоянно проживающих в Беларуси.

Усыновители будут иметь право на кратковременный отпуск сроком до 90 календарных дней. Такая возможность будет предоставляться по месту работы одного из усыновителей для адаптации детей в новых семьях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Дети и родители

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