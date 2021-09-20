От папоротников можно проснуться с головной болью. Какие цветы выбрать для выращивания в квартире?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Герань – от сглаза, денежное дерево – для богатства. Кто-то верит в приметы, кто-то влюбляется с первого взгляда. Но комнатные растения – народ с характером. Как их «прописать» с пользой, узнаем у экспертов.

Итак, вы загорелись – пересмотрели фильм «Леон», перечитали «Маленького принца» и захотели оранжерею на подоконнике. Первое – ориентируйтесь на семью. Если в доме есть малыши и питомцы, забудьте про страшно красивые, но ядовитые и токсичные растения.

Екатерина Климович, владелица цветочного магазина:

Может быть легкое отравление либо пищевое расстройство. Это в основном фикусы каучуконосные, у них внутри содержится такой млечный сок, алоказии, монстеры, диффенбахии и, пожалуй, кодиеумы.

Наталья Балюк, младший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси:

То же касается бегонии, спатифиллум относится к ядовитым, сансевиерия – тещин язык или щучий хвост. Драцена тоже содержит ядовитые вещества, поэтому лучше воздержаться.

Хлорофитумы, аспарагусы, цитрусы отлично очищают воздух и принесут в дом только пользу. А вот папоротники, хоть и хорошие фильтры, выделяют много углекислого газа, и можно проснуться с головной болью. Не поленитесь навести справки перед покупкой. В плюс хозяюшкам будут специи – тимьян, шалфей, лавровый лист.

Что касается плодовых – инжир, мандарины, кокосовые пальмы – пробовать урожай можно, но не раньше, чем через два месяца. Возможно, производители использовали химические добавки. Следующий важный пункт – солнечная или теневая сторона в квартире.

Екатерина Климович:

Все растения с белыми прожилками тоже достаточно чувствительны к переливам, недостатку освещения. Есть теневыносливые – это практически все растения с плотным темно-зеленым листом. Можно рассматривать варианты замиокулькасов, монстеры, плотных фикусов типа эластика, лировидный – они, в принципе, подойдут для темных помещений, но главное, чтобы все равно присутствовал природный солнечный свет, то есть это не коридор, где нет окон. Когда яркое активное солнце и на растения попадает вода, окно срабатывает как линза, получаются ожоги. Лучше притенять либо летом, когда очень жарко, убирать с подоконника и ставить где-то рядом, а уже вечером обратно.

Экзотика может быть покладистой и капризной. Учитывайте свой график и возможности. Например, долларовые деревья, кактусы, сантиверии не водохлебы и довольно устойчивы к засухе. А вот пальмам опрыскивание нужно, как воздух, иначе будут подсыхать кончики. Королевой домашней флоры может стать орхидея. Как выбрать цветок и правильно за ним ухаживать, можно узнать здесь.

Эстеты оценят калатеи и бонсай. Они украсят любой интерьер. А вот дети будут в восторге от хищников. Наблюдать, как в ловушку попадают насекомые, для юных ботаников – фантастика. А для родителей – отличная возможность избавиться от назойливых без пылесоса.

Екатерина Климович:

Они содержат микроволоски. Когда попадает насекомое, муха либо мошка, она просто захлопывается. Они разных видов. Есть с «башмачками» – очень красивые. Сюда попадает насекомое, скатывается вниз, и здесь содержится пищеварительный сок.

По народным приметам, женское счастье принесет в дом спатифиллум, мужское – антуриумы. Благополучие подарят миртовые деревья. А вот о плющах ходит дурная слава – их прозвали «мужегонами». Кто-то верит, кто-то нет. Но то, что растения живые и реагируют на атмосферу, – факт. Так что будьте на позитиве – в ответ получите цветущее царство.

Екатерина Климович:

Вы, наверное, помните историю про Моцарта. Растения развивались гораздо лучше, когда слышали позитивную музыку на определенный частотах. Есть синдром «залюбленных» растений. Это когда люди слишком тщательно начинают за ними ухаживать, тем самым губят их. И есть еще такой термин «зеленые руки». Это люди, у которых растет все. Как говорится, косточку бросят к асфальту и вырастет растение. А разговаривать – это еще и отличная терапия, растения могут быть вашим личным психологом.