Устрицы, икра, утка: показываем, что покупают минчане к праздничному столу

Новости Беларуси. Подготовка к празднованию Нового года – дело ответственное и совсем непростое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведь столько всего нужно успеть: завершить старые дела, раздать долги, купить подарки, накрыть стол. Зачастую финальные штрихи самые сложные. Пока самые маленькие озвучивают свои пожелания Деду Морозу, ребята чуть постарше рассказывают, за что любят Новый год.

Маргарита Индашвили:

Я жду новой год потому что мама дарит подарки и близкие друзья тоже дарят подарки. Много вкусных сладостей, много разной еды на столе. Такого в обычный день не бывает, только на Новый год. Белорусы любят праздники. По хлебосольной традиции, стол у жителей синеокой будет полным. Мы решили поинтересоваться, за ингредиентами к каким новогодним блюдам минчане пришли в магазин в самый жаркий день для покупок.

Молодая мама:

Салат оливье, сельдь «под шубой», холодец. Всякие фрукты, под елку – подарок малышу.

Покупательница:

Салатики, что-то вкусненькое, баночку икры на бутерброды купила.

Покупатель:

Салаты по стандарту, вчера поставил мариноваться отбивные, а сегодня буду запекать. Гастрономические горизонты соотечественников простираются очень широко. Здесь нашли место и блюда с 18-летним стажем.

Вячеслав Хитриков, покупатель:

У нас традиция: мы с семьей делаем утку. И совсем заморские деликатесы.

Покупатель:

Попробуем побаловать себя устрицами в Новый год. А так ничего особенного, все стандартно. Праздник для всех начинается задолго до курантов. Атмосферу волшебства люди создают заранее.

Покупатель:

Подарки готовили, елку наряжали все вместе, рождественский венок готовили с ребенком. Из продуктов – у нас достаточно необычно будет в 2017 году, какие-то другие салаты уже отходим от общих традиций, неизменна только селедка «под шубой». Кассиры поделились, что же в основном покупают белорусы.

Екатерина Киселева, старший кассир:

В преддверии Нового года у нас покупателей очень много. Покупают абсолютно все. У нас очень большой ассортимент товаров: от продуктов до подарков.

Вероника Поваротная, кассир:

Берут красную рыбу, колбасу, икру, все новогоднее и праздничное. Торты, пирожные. Однако и у продовольственного отдела все-таки есть свой Новогодний хит продаж.