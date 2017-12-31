Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?

Новости Беларуси. Ни саней, ни упряжек. В городском поселке Октябрьский Дед Мороз ко всеобщей радости детворы приехал на центральную елку на пожарной машине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ни саней, ни упряжек. В городском поселке Октябрьский Дед Мороз ко всеобщей радости детворы приехал на центральную елку на пожарной машине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместо хороводов на необычном утреннике катали в кабине автоцистерны, а стихотворения о елочке и снежинках в этот раз заменили правила безопасности. Праздник произвел неизгладимое впечатление на всех участников.
Теплая и бесснежная погода заставила Деда Мороза пересесть с традиционных саней на проходимую технику спасателей.
Александр Добриян, СТВ:
100 % белорусские технологии, 280 лошадиных сил! Это вам не олени! По сути самое мощное средство передвижения для Деда Мороза в стране.
В кабине умещается целый хоровод. Прокатиться с Дедом Морозом под звуки сирены: пожалуй, самый нестандартный новогодний сюрприз.
Тот факт, что под шубой у Деда Мороза борцовка и краги нисколечко не смутили юных спасателей. Ведь если оленей можно сменить на автоцистерну, то и валенки на спецодежду поменять нетрудно.
Александр Добриян:
Это настоящий Дед Мороз?
Мальчик:
Да! 100%? Да! Первый раз такого Деда Мороза вижу. Он же обычно подарки под елку ложит, а тут он на пожарной машине ездит.
Девочка:
Он необычный, он пожарный Дед Мороз.
Оказалось, особого «пожарного» Деда Мороза стихами о елочке не удивишь. Ему подавай прикладные знания.
Дети:
Чтобы ваши каникулы прошли хорошо не надо выходить на тонкий лед.
Не взрывать салюты без разрешения и присмотра взрослых.
Не нужно взрывать петарды. Потому что мало ли что может случиться.
Андрей Колядко, заместитель начальника Октябрьского РОЧС:
Я считаю, что наша работа спасателей и работа Деда Мороза во многом похожа. Нужно проводить такие акции. Дети в этом возрасте впитывают информацию как губка. Когда им сам Дед Мороз рассказывает, как себя вести, куда звонить в случае опасности, они намного лучше это запоминают.
Выбор Деда Мороза – безопасный Новый год! Не согласиться со сказочным персонажем просто не возможно.