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Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?

31 декабря 2017 13:06
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Новости Беларуси. Ни саней, ни упряжек. В городском поселке Октябрьский Дед Мороз ко всеобщей радости детворы приехал на центральную елку на пожарной машине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?-1

Вместо хороводов на необычном утреннике катали в кабине автоцистерны, а стихотворения о елочке и снежинках в этот раз заменили правила безопасности. Праздник произвел неизгладимое впечатление на всех участников. 

Теплая и бесснежная погода заставила Деда Мороза пересесть с традиционных саней на проходимую технику спасателей.

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?-4

Александр Добриян, СТВ:
100 % белорусские технологии, 280 лошадиных сил! Это вам не олени! По сути самое мощное средство передвижения для Деда Мороза в стране.

В кабине умещается целый хоровод. Прокатиться с Дедом Морозом под звуки сирены: пожалуй, самый нестандартный новогодний сюрприз.

Тот факт, что под шубой у Деда Мороза борцовка и краги нисколечко не смутили юных спасателей. Ведь если оленей можно сменить на автоцистерну, то и валенки на спецодежду поменять нетрудно.

Александр Добриян:
Это настоящий Дед Мороз?

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?-7

Мальчик:
Да! 100%? Да! Первый раз такого Деда Мороза вижу. Он же обычно подарки под елку ложит, а тут он на пожарной машине ездит.

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?-10

Девочка:
Он необычный, он пожарный Дед Мороз.

Оказалось, особого «пожарного» Деда Мороза стихами о елочке не удивишь. Ему подавай прикладные знания.

Дети:
Чтобы ваши каникулы прошли хорошо не надо выходить на тонкий лед.

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?-13

Не взрывать салюты без разрешения и присмотра взрослых.

Не нужно взрывать петарды. Потому что мало ли что может случиться.

Вместо упряжки – пожарная машина. Зачем Дед Мороз из Гомельской области сменил транспорт?-16

Андрей Колядко, заместитель начальника Октябрьского РОЧС:
Я считаю, что наша работа спасателей и работа Деда Мороза во многом похожа. Нужно проводить такие акции. Дети в этом возрасте впитывают информацию как губка. Когда им сам Дед Мороз рассказывает, как себя вести, куда звонить в случае опасности, они намного лучше это запоминают.

Выбор Деда Мороза – безопасный Новый год! Не согласиться со сказочным персонажем просто не возможно.

# общество # Фотофакт # Новый год # Александр Добриян # Андрей Колядко

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