Кто первым встретит Новый год?

Новости Беларуси. Новый год выходит на финишную прямую. Всего через полтора часа первыми встретят Новый год жители острова Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый год выходит на финишную прямую. Всего через полтора часа первыми встретят Новый год жители острова Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А всего час спустя приоткроют завесу жители Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться традиционным фейерверком сотни людей соберутся на Оклендском мосту. Чуть позже Новый год постучит в двери жителей Японии и Китая. Готовятся встретить новый 2018 и в Европе. Во Франции главные празднества развернуться у Эйфелевой башни.
А улицы Германии уже заполонили всевозможные ярмарки и базары, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски. В Лондоне же основные празднества развернуться на Трафальгарской площади. Готовятся к встрече Нового года и на Таймс-Сквер. Там уже протестировали знаменитый новогодний шар.