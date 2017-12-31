Кто первым встретит Новый год?

Новости Беларуси. Новый год выходит на финишную прямую. Всего через полтора часа первыми встретят Новый год жители острова Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А всего час спустя приоткроют завесу жители Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться традиционным фейерверком сотни людей соберутся на Оклендском мосту. Чуть позже Новый год постучит в двери жителей Японии и Китая. Готовятся встретить новый 2018 и в Европе. Во Франции главные празднества развернуться у Эйфелевой башни.