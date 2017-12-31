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Кто первым встретит Новый год?

31 декабря 2017 12:04
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Новости Беларуси. Новый год выходит на финишную прямую. Всего через полтора часа первыми встретят Новый год жители острова Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто первым встретит Новый год?-1

Кто первым встретит Новый год?-3

А всего час спустя приоткроют завесу жители Новой Зеландии. Чтобы полюбоваться традиционным фейерверком сотни людей соберутся на Оклендском мосту. Чуть позже Новый год постучит в двери жителей Японии и Китая. Готовятся встретить новый 2018 и в Европе. Во Франции главные празднества развернуться у Эйфелевой башни.

Кто первым встретит Новый год?-6

А улицы Германии уже заполонили всевозможные ярмарки и базары, где можно попробовать горячий глинтвейн, сладости и традиционные немецкие колбаски. В Лондоне же основные празднества развернуться на Трафальгарской площади. Готовятся к встрече Нового года и на Таймс-Сквер. Там уже протестировали знаменитый новогодний шар.

# общество # Фотофакт # Новый год

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